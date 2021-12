Desde o início do ano, o Luxemburgo concedeu o estatuto de refugiado a 686 pessoas e outros 126 estatutos de proteção subsidiária.

Refugiados

Luxemburgo com uma centena de pedidos de asilo em novembro

O Grão-Ducado contabilizou 110 pedidos de proteção internacional no mês passado, mais 40 do que em outubro, mas menos um do que há um ano.

França quer registo organizado de entradas no espaço Schengen Perante os senadores, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, abordou o caso da morte no Canal da Mancha, em 24 de novembro, de 27 migrantes que tentavam chegar ao Reino Unido num pequeno barco.

Segundo os dados divulgados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, entre os países de origem com mais requerentes nesse mês de novembro, estão a Síria (49), a Venezuela (11) e a Eritreia (10).

As autoridades recusaram ainda asilo a 253 requerentes e 199 pessoas foram transferidas para outros países.



