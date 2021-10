O Luxemburgo ocupa a nona posição no Índice de Igualdade entre Homens e Mulheres da UE de 2021.

Índice de Igualdade entre Homens e Mulheres da UE

Luxemburgo com poucas mulheres em cargos de liderança

Annette WELSCH

No Índice de Igualdade de Género 2021 publicado nesta quinta-feira, o Luxemburgo está no top10, mas por pouco. Com 72,4 pontos, o Luxemburgo está em nono lugar, subindo apenas dois lugares (e 11,2 pontos) em 11 anos. No entanto, o Grão-Ducado, a Lituânia e os Países Baixos foram os países que mais melhoraram desde a edição do ano passado.

A Suécia (83,9 pontos) e a Dinamarca estão novamente no topo do Índice deste ano, seguidos pelos Países Baixos, que ultrapassaram a Finlândia e a França para ocupar o terceiro lugar.

O Luxemburgo tem o melhor desempenho da UE na área financeira, com uma pontuação de 92,4 pontos. Em particular, destaca-se a pontuação de 98,0 nos recursos financeiros do subgrupo. O país ocupa o terceiro lugar na área do conhecimento (70,8) e na área dos resultados e participação na educação: com uma pontuação de 88,7, ocupa também o primeiro lugar na UE aqui.

A situação mais injusta no Grão-Ducado é na área do poder, onde apenas 53,4 pontos são alcançados - 12º lugar na UE. Desde 2010, a representação das mulheres no governo estagnou entre os 27 e 29 por cento, no parlamento subiu de 20 para 32 por cento, e a nível municipal de 21 para 26 por cento. O país está a enfraquecer particularmente nas posições de decisão na economia.

Governo. Igualdade de género deve ser ensinada desde cedo na escola "As nossas leis asseguram a igualdade entre homens e mulheres, devemos agora assegurar que a igualdade seja vivida e assegurada para todos, no nosso dia-a-dia", reforçou a ministra Taina Bofferding em conferência de imprensa esta segunda-feira.

Embora tenha havido uma melhoria substancial - e também a mais alta - de 32,3 pontos desde 2010, com 37,5 pontos é apenas suficiente para o 15º lugar neste subgrupo: apenas um em cada cinco cargos de direção numa empresa cotada na bolsa é agora ocupado por uma mulher, em comparação com quatro por cento em 2010.

A igualdade de género nas atividades sociais deteriorou-se em 8,1 pontos. Entretanto, a diferença de género nas taxas de emprego caiu de 22% para 14%, entre 2010 e 2019. Isto deve-se ao facto de ter aumentado de 40 para 46 por cento para as mulheres e diminuído de 62 para 60 por cento para os homens.

Em termos de remuneração, o aumento foi mais significativo para mulheres do que para homens e a diferença salarial caiu para 4%, em comparação com os 10% em 2010. Contudo, existem também fortes diferenças geracionais e educacionais: entre as pessoas com idades compreendidas entre os 50-64 anos, as mulheres ganham 40% menos e entre as que têm o nível de educação mais baixo, a diferença é de 32%.

Há também apenas ligeiras melhorias na prestação de cuidados: Em comparação com 2007, quando cerca de 43% das mulheres e 31% dos homens declararam cuidar de filhos e netos ou de familiares deficientes ou idosos, agora são 41% e 36%, respetivamente.

Igualdade em pandemia

As pontuações deste índice basearam-se em grande parte nos dados de 2019, pelo que não captam totalmente o impacto do covid-19 na igualdade de género. No entanto, há provas de que a pandemia teve impacto na igualdade de género.

Por exemplo, as mulheres estão em maioria nos cuidados de saúde e, portanto, com maior risco de contrair o vírus. Os profissionais de saúde foram expostos a stress psicológico agudo durante a pandemia, pois estavam sobrecarregados de trabalho.

Os homens com covid-19 tinham maior risco de necessitarem de tratamento hospitalar e isso está relacionado com os comportamentos e condições pré-existentes, tais como doenças cardiovasculares e diabetes, que são mais comuns nos homens.

