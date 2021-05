O Luxemburgo é o terceiro país da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) com a mais alta taxa de consumo de álcool durante a pandemia.

Luxemburgo com o terceiro maior consumo de álcool durante pandemia

Henrique DE BURGO O Luxemburgo é o terceiro país da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) com a mais alta taxa de consumo de álcool durante a pandemia.

De acordo com um estudo publicado esta quarta-feira pela OCDE, a taxa média de consumo no Luxemburgo é de 12,9 litros de álcool puro por residente e por ano. Esta quantidade equivale a 2,6 garrafas de vinho ou 5 litros de cerveja por semana para pessoas com mais de 15 anos.

A República Checa (14,4) e a Lituânia (13,2) são os países que consomem mais bebidas alcoólicas que o Grão-Ducado. Portugal está também no grupo da frente, com 12 litros, superior à média da OCDE, que é de 11, litros.

Durante o primeiro confinamento relacionado com a Covid-19, 43% dos entrevistados em todos os países disseram que passaram a beber com mais frequência, 25% com menos frequência e 32% não reportaram mudança.

Ainda sobre o Luxemburgo, os homens consomem 19,5 litros de álcool puro per capita e por ano, enquanto as mulheres têm uma média bem mais pequena, com 6,4 litros.

Entre os adultos, 48% registam um consumo excessivo de álcool pelo menos uma vez por mês e as mulheres com formação superior têm 6% mais probabilidade de beber em excesso mensalmente.

Os dados revelam ainda que 10% das raparigas e 10% dos rapazes de 15 anos embriagaram-se pelo menos duas vezes na vida e que os adolescentes que nunca ficaram embriagados têm mais 39% de hipótese de ter um bom desempenho na escola.



