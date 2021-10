Ao contrário do sucedido no ano passado, este inverno não deverá haver penúria de vacinas contra a gripe.

Saúde

Luxemburgo com dois casos de gripe sazonal em 2020

Susy MARTINS As farmácias do país encomendaram 94.100 vacinas contra a gripe sazonal, sendo que uma das farmacêuticas fornecedoras compromete-se a entregar mais doses em caso de necessidade.

A garantia é dada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta parlamentar ao deputado socialista Mars di Bartolemeo.

Assim, ao contrário do sucedido no ano passado, este inverno não deverá haver penúria de vacinas contra a gripe. Na altura, ainda sem vacinas anticovid-19 para todos, muitos foram os residentes que quiseram receber a vacina contra a gripe.

A ministra diz que o Luxemburgo registou apenas dois casos de gripe no ano passado, diagnosticados em mais de 4.700 rastreios. Isto deve-se principalmente ao facto de as pessoas terem seguido as medidas para lutar contra a propagação da covid-19, como o uso da máscara e a desinfeção das mãos.

O distanciamento físico e a diminuição dos contactos interpessoais também levaram à queda dos casos de gripe no país, já que em 2019 tinham sido registados 184 casos.



