Um coletivo de cinco organizações vai organizar este sábado, no Luxemburgo, uma manifestação contra a violência policial em França. A concentração está agendada para as 14h, em frente à embaixada francesa, na cidade do Luxemburgo (Boulevard Joseph II, n° 8b).

Luxemburgo. Coletivo organiza no sábado protesto contra violência policial em França

Henrique DE BURGO Um coletivo de cinco organizações vai organizar este sábado, no Luxemburgo, uma manifestação contra a violência policial em França. A concentração está agendada para as 14h, em frente à embaixada francesa, na cidade do Luxemburgo (Boulevard Joseph II, n° 8b).

Os organizadores dizem estar "escandalizados pela deriva autoritária do poder estabelecido que dá rédea solta aos elementos violentos e racistas que compõem as forças de segurança pública".

Em causa estão as recentes imagens de violência policial contra o produtor musical Michel Zecler e da violenta evacuação de um acampamento de migrantes na Praça da República, em Paris, e ainda outros casos deste ano e do ano passado relacionados com as forças policiais.

França. "Espetáculo lamentável" da polícia ao expulsar migrantes de praça em Paris A polícia francesa enfrenta fortes críticas sobre o uso "escandaloso" de força depois de ter disparado gás lacrimogéneo para dispersar um acampamento montado por migrantes sem abrigo na Praça da República, em Paris.

Entre várias reivindicações, os signatários pedem uma investigação sobre os factos ocorridos e exigem responsabilidades. Os organizadores do protesto pedem ainda a retirada do projeto de lei que pode criminalizar a gravação e a divulgação de ações da polícia.

O novo projeto de lei de segurança prevê multas de até 45 mil euros e um ano de prisão para quem divulgar imagens de agentes da polícia em ação.

Os cinco signatários do coletivo de protesto são as organizações 'Europe Ecologie Les Verts – Groupe Local Luxembourg', 'La France Insoumise, Groupe Local Luxembourg', 'DIEM25, Groupe local Luxembourg', 'ENSEMBLE, militant.e.s Hors de France' e 'Confédération Internationale Solidarité et Ecologie'.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.