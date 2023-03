Statec prevê um crescimento demográfico de 2% por ano.

População

Luxemburgo chegará os 725.000 habitantes em 2027

No final do ano de 2027, o Luxemburgo deverá contabilizar um total de cerca de 727 000 habitantes, de acordo com as previsões do Instituto Nacional de Estatística (Statec). Mais 79.600 do que a 1 de janeiro de 2022.

Em termos percentuais, o aumento da população rondará os cerca de 2% por ano. Já o crescimento da população ativa será de 1,5% por ano.

