Luxemburgo. Cerca de um terço das aulas do secundário são asseguradas por substitutos

A deputada Martine Hansen, do Partido Popular Social Cristão (CSV), abordou recentemente a escassez de pessoal no corpo docente do ensino secundário de Luxemburgo durante um inquérito parlamentar.

Segundo a RTL, Hansen recordou que esse problema já existia antes da pandemia e quis saber extamente qual é a carga de trabalho que está a ser assegurada por professores substitutos.

Além dessa questão, quis saber ainda qual o procedimento que permite que esses funcionários se tornem funcionários públicos.

Na resposta, o Ministro da Educação Claude Meisch explicou que cerca de um terço das aulas nas escolas secundárias estão a ser dadas por professores substitutos: na formação profissional a percentagem destes docentes é de 27% e na educação de adultos chega a 57%.

Grande parte dos substitutos é elegível para ter contrato com o Estado

Meisch disse que grande parte dos substitutos é elegível para se tornar funcionário público, pois trabalha para o governo há pelo menos 15 anos. Em causa está um universo de 365 professores que trabalham em escolas de ensino médio e 29 na formação profissional.

O Ministro da Educação disse também que, até ao momento, apenas 13 docentes substitutos que estão ativos no ensino secundário obtiveram o estatuto de funcionários públicos, o que significa que passaram no exame final de magistério.

