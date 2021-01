Taxa é das mais altas da UE.

Luxemburgo. Cerca de 76% dos residentes fizeram videochamadas em 2020

Cerca de 76% dos residentes do Luxemburgo usaram a internet para fazer videochamadas no ano em que o distanciamento social passou a fazer parte da vida de todos: 2020. Os dados foram divulgados pelo gabinete de estatísticas da União Europeia (Eurostat) referentes a pessoas entre os 16 aos 74 anos.

Segundo o Eurostat, apenas quatro Estados-membros apresentam taxas superiores às do Grão-Ducado: o Chipre (85%), Holanda (83%), Espanha e Finlândia (ambas com 78%). Portugal aparece no outro extremo da lista, entre os países com as menores taxas de pessoas a fazerem telefonemas ou videochamadas pela internet.

A Polónia iguala Portugal com uma utilização de de 55% da população, sendo que só a República Checa e a Eslovénia têm proporções menores (ambas com 52%). Sem grandes surpresas, o Eurostat frisa que os telefonemas e as videochamadas através da internet foram a atividade que mais cresceu na World Wide Web face a 2019 (52%) e desde que este tipo de dados começou a ser recolhido, em 2008 (17%).

