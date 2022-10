O Grão-Ducado foi o sexto país da UE com maior custo por habitante.

Luxemburgo. Cada residente pagou 22 euros por prejuízos causados pelo clima

As perdas económicas causadas por fenómenos climáticos extremos custaram 22 euros a cada residente do Luxemburgo, em 2020.

De acordo com uma análise do Eurostat, divulgada esta segunda-feira, o Grão-Ducado foi o sexto país da União Europeia (UE) com o maior prejuízo financeiro por habitante provocado por condições meteorológicas fora do normal, no ano anterior ao das grandes inundações que devastaram o país.

Ainda assim, em 2020, o país ficou abaixo da média do conjunto dos países UE, onde as perdas económicas relacionadas com o clima custaram 27 euros por habitante.

O Estado-membro com a maior perda - quase três vezes superior à média comunitária - foi a Grécia, com um custo de 91 euros por habitante. Em segundo e terceiro lugar, respetivamente, ficaram a França, com um prejuízo de 62 euros, e a Irlanda, com perdas equivalentes a 42 euros.

Os prejuízos mais baixo por habitante foram registados na Bulgária (0,7 euros), Eslovénia e Eslováquia (ambos com custos de 4 euros). Em Portugal, que foi o sexto país da UE com menores perdas por habitante, no ano marcado pelo aparecimento da pandemia de covid-19, os custos ficaram nos 8,55 euros.

Mais de 145 mil milhões de prejuízos na última década

Os fenómenos climáticos e meteorológicos extremos, incluindo vagas de calor, inundações e tempestades, causaram mais de 145 mil milhões de euros em perdas económicas na UE durante a última década.

Em 2020, o total de prejuízos financeiros associados a estes fenómenos atingiu os 12 mil milhões de euros.



O pior ano da década foi 2017, com um custo total de 27,9 mil milhões de euros, mais do dobro do registado em 2020. As ondas de calor que assolaram a Europa naquele ano, e que provocaram situações de seca e incêndios florestais, foram o principal evento climático a contribuir para esse valor.

Em contrapartida, o ano de 2012 foi aquele em que se registou a perda total mais baixa, correspondente a 3,7 mil milhões de euros no conjunto da União Europeia, na altura com 28 Estados-membros.

