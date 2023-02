É necessário fazer mais para melhorar os direitos da comunidade no Grão-Ducado, segundo o relatório anual da ILGA.

Luxemburgo avançou pouco nos direitos LGBTI

O ano de 2022 não foi marcado por progressos nos direitos LGBTI no Luxemburgo, de acordo com o 12.º relatório anual da International Lesbian and Gay Association (ILGA, em português associação internacional de lésbicas e homossexuais), Publicado a 20 de janeiro, o relatório faz o balanço da situação das pessoas da comunidade em 54 países da Europa e da Ásia.

A ILGA não poupa nas palavras e considera mesmo que "2022 foi o ano mais violento para as pessoas LGBTI da região". Esta observação baseia-se em particular nos ataques "planeados e ferozes" que afetaram a comunidade. tais como o tiroteio em Oslo, na Noruega, mas também no "crescente e generalizado discurso de ódio dos políticos e líderes religiosos".

"Este ano vimos que a violência se tornou cada vez mais premeditada e mortal, levando a que as pessoas LGBTI se sintam inseguras nos países europeus", sublinha Evelyne Paradis, diretora executiva da ILGA-Europe, num comunicado de imprensa. Se o discurso do ódio e as suas consequências aumentaram no Velho Continente, a atividade dos tribunais em relação a estes delitos está também a aumentar, observa a associação.

Falta legislar proibição de terapias de conversão

No seu ranking anual, publicado em maio de 2022, a ILGA colocou o Luxemburgo em quinto lugar entre 49 países. Embora este resultado mostre algum progresso em termos de direitos LGBTI, é de notar que, em 2021, o país foi classificado em terceiro lugar. O Grão-Ducado deve este retrocesso à falta de uma proibição legal da terapia de conversão, uma prática que visa "corrigir" a identidade dstase pessoas através da meditação, períodos de jejum ou injeções hormonais.

Embora o primeiro-ministro, Xavier Bettel (DP), considere que esta lei não é necessária perante a ausência destas práticas em território nacional, algumas associações não partilham esta opinião, pois receiam que o Luxemburgo possa tornar-se um destino para levar a cabo estas práticas de forma clandestina na Grande Região, uma vez que a França, a Alemanha e a Bélgica as proibiram formalmente no seu território.

Nesse sentido, a falta de progresso nas terapias de conversão foi mais uma vez salientada no relatório anual, mas não são a única área na qual o Grão-Ducado é chamado a trabalhar. Por exemplo, a associação lamenta a proibição das doações de sangue que persiste para homens que tiveram relações sexuais com homens.

Faltam espaços seguros para a comunidade LGBTI

Paralelamente, "não foi feito nenhum progresso para incluir a educação sobre sexo, género e diversidade sexual nos currículos escolares", lê-se no documento. Embora a escolaridade obrigatória inclua um módulo de educação sexual na disciplina "vida e sociedade", o programa mais aprofundado sobre saúde emocional e sexual fornecido pelo planeamento familiar permanece opcional e está longe de ser oferecido em todas as escolas.

De acordo com a ILGA, o Luxemburgo também precisa de fazer progressos no reconhecimento de um terceiro sexo. Os marcadores de género não binários, ou seja, neutros, que não se referem nem ao sexo masculino nem ao sexo feminino, como o pronome francês "iel", devem ser implementados. Além disso, o país continua a realizar intervenções médicas em crianças intersexo, uma cirurgia cuja abolição a ONU defendeu em 2021.

Por outro lado, o relatório destacou a falta de espaços seguros para a comunidade LGBTI no país. No entanto, esta situação deverá mudar com a abertura, em breve, do Rainbow Center na capital. Gerido pela associação Rosa Lëtzebuerg, este local oferecerá sessões informativas, mas também formação para aumentar a sensibilização dos participantes e lutar contra a discriminação.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

