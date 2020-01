O objctivo destes novos cursos de formação é responder à escassez de pessoal no sector da saúde durante os próximos quinze anos.

Luxemburgo aumenta oferta de cursos de Medicina

A Universidade do Luxemburgo vai aumentar a sua oferta de cursos de medicina, com três novos cursos, para fazer face à escassez de pessoal na área da saúde.

Os estudos médicos estão a ser introduzidos, gradualmente, na Universidade do Luxemburgo e, na sexta-feira, o Conselho de Governo adotou um projeto de lei que estabelece o enquadramento para três cursos de medicina especializada: oncologia, neurologia e medicina geral.

O Ministério do Ensino Superior sublinha que o Luxemburgo tem "necessidades crescentes nos domínios da deteção, cuidados e tratamento do cancro e das doenças neurológicas". Segundo as estatísticas, há 3 mil novos casos de cancro e 9 mil novos casos de doenças neurológicas. Enquanto existem apenas 25 oncologistas e 39 neurologistas.

Para estes novos cursos na Universidade, o número total de alunos por ano é estimado em quinze para cada especialização. A formação em medicina geral já é oferecida desde 2004 e será totalmente integrada na oferta da Universidade do Luxemburgo, que oferecerá dois percursos diferentes que permitirão aos licenciados exercer medicina geral no Grão-Ducado.

O objetivo destes novos cursos de formação é responder à escassez de pessoal no sector da saúde durante os próximos quinze anos. Recorde-se que um relatório sobre as profissões da saúde apresentado em outubro de 2019 apontava para a dependência de médicos e enfermeiros estrangeiros no sistema de saúde luxemburguês.