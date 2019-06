Com o aumento das altas temperaturas, aumentam os riscos de saúde para os mais vulneráveis.

Luxemburgo ativa plano canícula

Diana ALVES Com o aumento das altas temperaturas, aumentam os riscos de saúde para os mais vulneráveis.

O Ministério da Saúde ativou o plano nacional de prevenção de situações de canícula - calor muito intenso - e já foram abertas as inscrições. O "plano canícula" destina-se a idosos isolados, com mais de 75 anos de idade - exceto os que beneficiam do seguro-dependência – para impedir casos de desidratação, sob o calor extremo. As inscrições têm de ser feitas antes de 14 de junho através da seguinte morada:

Croix-Rouge luxembourgeoise

Canicule

B.P. 404

L-2014 Luxembourg

Este plano conta com a parceria da Cruz Vermelha e da Federação dos Prestatários de Cuidados de Saúde (COPAS).



A população idosa é a principal visada por este plano preventivo. Foto: AFP

Os interessados podem ainda contactar a central telefónica da Cruz Vermelha (27 55) ou a Inspeção Sanitária da Direção da Saúde (247 85650) para obter mais informações sobre a medida.

O ministério da Saúde aconselha os residentes que conheçam uma pessoa idosa a ir visitá-la todos os dias durante a canícula, certificando-se que bebe água suficiente e que tem as janelas e/ou as persianas fechadas. Nos últimos dias, o Luxemburgo tem registado temperaturas elevadas, anormais para a altura do ano, o que levou mesmo o instituto de meteorologia luxemburguês a decretar alerta amarelo no fim de semana passado e esta terça-feira.