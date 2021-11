Seguindo o exemplo de vários países, o Grão-Ducado vai apertar as medidas de controlo aos passageiros que viajem da África Austral.

Nova variante

Luxemburgo anuncia testes e quarentena para quem viaja da África Austral

Ana Patrícia CARDOSO

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus e do Ministério da Saúde do Luxemburgo anunciou novas medidas de contenção para chegadas ao país, ao mesmo tempo que surgem mais relatos de casos da nova variante Omicron e a preocupação aumenta, uma vez que esta "pode reduzir significativamente a eficácia das vacinas e aumentar o risco de reinfeções", alertou o Centro Europeu de Controlo de Doenças na sexta-feira.

O executivo confirma que qualquer pessoa que tenha estado "na África do Sul, Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambique, Namíbia ou Zimbabwe nos 14 dias anteriores à sua chegada ao território luxemburguês deve submeter-se a um teste COVID o mais rapidamente possível".



Mas o teste não será suficiente. A quarentena de uma semana é também obrigatória. Assim que chegam estes viajantes "​​entram em quarentena estrita durante 7 dias com a obrigação de se submeterem a um segundo teste de amplificação do RNA viral do SARS-CoV-2 (métodos de PCR, TMA ou LAMP) ao sexto dia", lê-se no comunicado. Esta nova obrigação de teste e quarentena não se aplica aos passageiros em trânsito.

Restrições são válidas "independentemente do seu meio de transporte para chegar ao Grão-Ducado".

As novas medidas de saúde estão ativas a partir deste sábado, 27, até 14 de janeiro de 2022, inclusive.

















