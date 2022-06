Luxemburgo ajudou a melhorar vida de quase 30 mil pessoas em Cabo Verde

No âmbito da 17ª reunião da Comissão Paritária Cabo Verde e Luxemburgo reforçam cooperação nas energias renováveis e água

Cabo Verde e o Luxemburgo assinaram hoje, na Praia, protocolos de reforço dos setores das energias renováveis e da água no âmbito do programa de cooperação luxemburguês que vigora até 2020 com uma dotação de 48 milhões de euros.