Luxemburgo ainda sem casos da sub-linhagem XBB.1.5 da Omicron

Segundo o LNS, a variante XBB da Omicron está presente em 4,7% das amostras de casos analisados no país, mas o sub-tipo XXB.1.5, considerado mais infeccioso, não foi detetado.

A sub-linhagem XBB.1.5 da variante Omicron do vírus SARS-CoV-2 deverá ser a dominante na Europa nos próximos dois meses, o que provocará um "aumento substancial" de casos de covid-19, segundo as estimativas reveladas na sexta-feira pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla em inglês).

Esta sub-linhagem foi detetada pela primeira vez nos EUA em outubro de 2022 e, desde então, tem sido identificada num número crescente de países. Um total de 38 países já comunicaram casos de XBB.1.5. Nos EUA, a prevalência desta sub-linhagem é já de 82%, sendo de 8% no Reino Unido e 2% na Dinamarca, informou na quarta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Nova sub-variante da covid deverá predominar na Europa nos próximos meses Para o ECDC, "existem muitas áreas cinzentas com a XBB.1.5 e esta avaliação pode mudar nas próximas semanas".

No Luxemburgo, não há para já indícios de que esta sub-linhagem esteja em circulação no território. O mais recente relatório semanal do Revilux - do Laboratório Nacional de Saúde (LNS)- , publicado também na sexta-feira, detetou a variante recombinante XBB, que inclui o subtipo XBB.1.5, em 4,7% das amostras de casos que analisou.

De acordo com o relatório, a linhagem Omicron BQ.1 é a mais frequente no Luxemburgo, sendo responsável por 75,1%, das infeções, seguindo-se a de Omicron BA.5, com 12,2%. A análise o especifica que "a variante recombinante XBB, que inclui o subtipo XBB.1.5, foi detetada em 4,7% das sequências" genómicas, verificadas no Grão-Ducado.

Uma descida face à semana anterior em que a prevalência desta recombinante no país foi de 7,6%. O relatório não aponta que tenha sido detetada especificamente casos da XBB.1.5 entre essa recombinante. Na lista de países europeus com infeções por esta sub-linhagem, atualizada pelo ECDC na passada sexta-feira, o Grão-Ducado continua com zero casos reportados até à data.

Em Portugal, o último relatório do Instituto Ricardo Jorge (INSA), divulgado na terça-feira passada, indicou que foram identificadas 36 sequências da linhagem recombinante XBB no país, entre as quais uma da XBB.1.5.

Eta sub-linhagem, como refere o INSA, "tem suscitado elevado interesse" na comunidade científica e nas autoridades de saúde internacionais "devido à sua capacidade de evasão ao sistema imunitário e ao seu recente aumento de frequência em vários países".



O ECDC tem monitorizado toda a Omicron XBB como variante de interesse (VOI), mas, a partir de quinta-feira, classificou a XBB.1.5 como uma VOI em separado.

