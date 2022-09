No ano passado apenas quatro contratos temporários tiveram uma duração superior a um ano.

Trabalho

Luxemburgo. 97% dos contratos temporários duram menos de um mês

Henrique DE BURGO No ano passado apenas quatro contratos temporários tiveram uma duração superior a um ano.

A esmagadora maioria dos contratos de trabalho temporários duram menos de um mês no Luxemburgo.

Dados da Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM), divulgados pelo ministro do Trabalho a pedido dos deputados Sven Clément e Marc Goergen (Partido Pirata), indicam que em 2021 foram firmados 374.923 contratos em empresas de trabalho temporário.

Desses, mais de 363 mil tiveram uma duração inferior a um mês. O número equivale a 96,9% do total e a percentagem tem-se mantido estável nos últimos anos.

Já os vínculos de um a dois meses representam 2,2% do total, os de dois a seis meses equivalem a 0,8% e os de sete a 12 meses a 0,1%. No ano passado apenas quatro contratos temporários tiveram uma duração superior a um ano.

Na comparação anual, o número de vínculos temporários assinados no ano passado aumentou 16,9% face a 2020.

Na resposta aos deputados do Partido Pirata, o ministro do Trabalho, Georges Engel, divulgou os números referentes aos últimos seis anos e as estatísticas mostram que 2018 e 2019 foram os anos em que foram celebrados mais contratos temporários. Tanto em 2018 como em 2019 o número ultrapassou os 400 mil.

Já 2020 apresenta o número mais baixo dos últimos seis anos, com uma quebra de 21,1% em relação ao ano anterior. A diminuição explica-se, segundo Georges Engel, pela pandemia da covid-19.



