Luxemburgo. 93% dos residentes considera que direitos humanos garantem coesão da sociedade

O Luxemburgo está entre os países europeus que mais acredita na importância dos direitos humanos para a coesão da sociedade, segundo o mais recente inquérito realizado pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

No estudo, que abrange também as temáticas da violência e do assédio, assim como dos processos democráticos dos países, é analisada a forma como a população de cada país vê as questões dos direitos humanos e a importância que lhes atribui para uma sociedade mais coesa. É precisamente nesta pergunta que o Luxemburgo atinge a quarta percentagem mais alta no conjunto dos países da UE, com 93% dos inquiridos a concordar com a afirmação.

A maioria dos inquiridos luxemburgueses (71%) rejeita a ideia de que os direitos humanos não sejam importantes e de que quem beneficia deles sejam aqueles que não precisam (60%). Por outro lado, considera (61%) que algumas pessoas tiram vantagens injustificadas.

Olhando para a prática dos direitos humanos no próprio país, 73% dos residentes no Grão- Ducado, que responderam ao inquérito, concordam com a afirmação de que toda a gente no território luxemburguês beneficia dos mesmos direitos humanos básicos, enquanto 67% entende que o desrespeito por esses direitos é um problema, mas não no Luxemburgo.

No dia em que a Comissão Consultiva dos Direitos Humanos do Luxemburgo apresentou o relatório sobre o impacto da pandemia e das medidas sanitárias nos direitos dos cidadãos, a 25 de fevereiro, Michael O’Flaherty, diretor da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que estava de visita ao país, reuniu-se com o organismo.

O responsável, que discutiu a temática geral do relatório da CCDH e que em novembro de 2019 participou da mesa redonda “Being Black in Luxembourg” (“Ser Negro no Luxemburgo”), organizada pela Asti, felicitou a Comissão pela qualidade do documento e recordou que foi a primeira a tomar uma posição no início da pandemia, juntamente com a Instituição Nacional de Direitos Humanos da Finlândia, lamentando, porém, que as autoridades políticas tenham tido muito pouco em conta as recomendações.





