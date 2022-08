Quase toda a população do país, dos 16 aos 74 anos, está ligada à Internet.

Sociedade 2 min.

Tecnologia

Luxemburgo. 90% dos residentes usa o smartphone para aceder à Internet

Ana TOMÁS Quase toda a população do país, dos 16 aos 74 anos, está ligada à Internet e o telemóvel é dispositivo mais usado entre diferentes gerações. Já os conteúdos acedidos variam consoante as idades.

No Luxemburgo, 90% dos residentes, com idades entre os 16 e os 74 anos, usa o smartphone para aceder à Internet, revela o Statec.

De acordo com os dados divulgados pelo instituto de estatísticas do Grão-Ducado, em 2021, 99% daquela faixa da população estava online, acedendo através de diferentes dispositivos, com destaque para o smartphone que se revelou o mais utilizado, por 90% dos internautas do país.

O segundo aparelho a ser mais usado para navegar na Internet é o portátil, que é usado por 62%. Seguem-se o tablet (utilizado por 45%), o computador pessoal (41%) e a TV, consola de jogos ou relógios (38%).

Smartphone une velhos e novos

Os dispositivos escolhidos variam com a faixa etária, mas o smartphone parece ligar gerações, mostra também o estudo do Statec.

Comunicação, eletricidade e correio no topo das queixas dos residentes O serviço de mediação do Instituto Luxemburguês de Regulação (ILR) recebeu 131 pedidos de intervenção em 2021.

Assim, se os jovens entre os 16 e os 24 anos navegam mais frequentemente no smartphone (97%) e no portátil (63%), entre os 65 e os 74 anos aquele tipo de telefone também é o dispositivo mais usado, ainda que colhendo menor percentagem (73%). Depois do smartphone, é o tablet o aparelho com maior adesão entre a população sénior (52%).

Por outro lado, os jovens trocam mais de dispositivo num período de três anos (55%) do que os mais velhos (22%).

A separar as gerações está, igualmente, o tempo gasto online. A faixa dos 16 aos 24 anos é a que mais horas passa no smartphone: 33% dos jovens estão mais de cinco horas por dia, contra 8%, com idades entre os 25 e os 54 anos, e 2%, entre os maiores de 55.

A esmagadora maioria dos jovens utiliza a Internet para ouvir música (90%), trocar mensagens (89%), aceder às redes sociais (85%) ou ver vídeos (84%). Já os mais velhos apenas se aproximam dos jovens nos serviços de mensagens (70%). Nas restantes atividades listadas, a percentagem de utilizadores com idades entre os 65 e os 74 anos fica abaixo dos 40%.

Quatro em cada cinco crianças até aos 12 anos tem 'smartphone' no Grão-Ducado Primeiro relatório governamental do género feito no Luxemburgo foi publicado esta terça-feira, Dia Mundial da Internet Segura, e passará a ser realizado todos os anos.

O estudo do Statec sinaliza ainda que a maioria dos jovens luxemburgueses recebe o seu primeiro smartphone até aos 12 anos, confirmando um relatório do governo publicado em fevereiro deste ano, segundo o qual 80% das crianças até essa idade, residentes no Grão-Ducado, já têm o seu próprio smartphone.

A investigação inédita no país, e coordenada pelo Serviço Nacional da Juventude (SNJ), através da iniciativa governamental BEE SECURE, revelou que as crianças passam a ter o seu primeiro smartphone entre o fim da escola primária e o início do ensino secundário, sendo que mais de 40% recebe-o antes de completar os 12 anos de idade.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.