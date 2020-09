No relatório do Eurostat – sobre o ensino de línguas estrangeiras no ensino secundário na UE em 2018 – o Luxemburgo destaca-se entre os países onde mais alunos têm aulas de uma outra língua que não a materna.

Luxemburgo. 82% dos alunos aprendem mais do que duas línguas estrangeiras

Susy MARTINS

O conhecimento de várias línguas abre mais portas aquando da procura de um novo emprego. Este é apenas um exemplo para dar a conhecer o novo estudo do gabinete de estatísticas europeu (Eurostat) que conclui que 48% dos alunos do ensino secundário na União Europeia (UE) aprendem mais de duas línguas estrangeiras. Mas no Luxemburgo, país multicultural por excelência, a percentagem sobe para 82%.

No relatório do Eurostat – sobre o ensino de línguas estrangeiras no ensino secundário na UE em 2018 – o Luxemburgo destaca-se entre os países onde mais alunos têm aulas de uma outra língua que não a materna. Embora o francês e o alemão sejam línguas oficias do país, são consideradas neste estudo como idiomas estrangeiros para os alunos do Grão-Ducado. O Luxemburgo situa-se assim na terceira posição do pódio, ultrapassado pela Roménia, com 98% dos alunos a estudarem mais de duas línguas estrangeiras, e Finlândia com 94%.

Em contrapartida, Portugal (6%) e Grécia (1%) estão na cauda da lista. No conjunto do bloco europeu a aprendizagem do inglês é de longe a língua mais aprendida na União Europeia. Cerca de 87% dos alunos estudam inglês no ensino secundário, seguido de francês (19%) e do alemão (18%).

