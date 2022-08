A expansão da rede está concentrada principalmente na Cidade do Luxemburgo e no sul do país.

Luxemburgo. 400 antenas de 5G autorizadas desde 2020

A instalação de infraestruturas 5G no Luxemburgo começou há dois anos. Desde então, foram aprovados 391 locais para antenas, de acordo com uma resposta parlamentar do Ministério das Comunicações a uma pergunta do ADR.

Segundo a informação avançada, a expansão da rede após a atribuição das bandas de 700 megahertz e 3,6 gigahertz tem tido lugar principalmente na Cidade do Luxemburgo e nos arredores, tal como no sul do país.

Não é possível determinar a cobertura total neste momento, uma vez que as antenas ainda estão em construção em alguns locais.

Relativamente à extensão das frequências de 5G para uma banda de 26 gigahertz, o ministério diz que não há atualmente qualquer atividade a este respeito. A banda de 26 gigahertz permite comunicações de alta velocidade, latência muito baixa e conetividade simultânea de muitos terminais.

No entanto, os efeitos na saúde dos campos eletromagnéticos gerados pelas ondas milimétricas utilizadas neste contexto ainda não foram suficientemente estudados.







(Artigo original publicado na versão alemã do Luxemburger Wort)

