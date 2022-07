Há uma clara falta de instalações de cuidados no Luxemburgo. Estão atualmente cerca de 96% ocupados com 3.832 pessoas.

Luxemburgo. 390 mil de euros vindos da Europa para acolhimento de refugiados

O Luxemburgo vai receber apoio financeiro da Europa para ajuda humanitária no âmbito do acolhimento de refugiados ucranianos.

O Luxemburgo vai receber apoio financeiro da Europa para ajuda humanitária no âmbito do acolhimento de refugiados ucranianos.

Embora em menor número do que nos meses anteriores, os refugiados que chegam da Ucrânia continuam a ser acolhidos no Luxemburgo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, fez recentemente uma atualização sobre o assunto. Em termos de números, dos 7,5 milhões de ucranianos que fugiram da guerra, 4.054 têm estatuto de proteção temporária no Luxemburgo, incluindo 2.107 mulheres e 1.496 crianças.

No entanto, em relação às instalações para os receber, há uma falta de alternativas que se nota. Atualmente cerca de 96% dos centros de acolhimento estão ocupados com 3.832 pessoas. São 82 nacionalidades sob o mesmo teto, incluindo 1.237 ucranianos.

Como o Luxemburgo vai ajudar na reconstrução da Ucrânia O Grão-Ducado está focado em oferecer soluções de habitação aos deslocados internos da Ucrânia.

Se o Luxemburgo é um dos países que tem sido mais generoso com a Ucrânia, é agora a vez da Europa apoiar financeiramente o Grão-Ducado. Nesta sexta-feira, a Comissão Europeia anunciou que a Bélgica, Itália e Luxemburgo vão partilhar mais de 433 milhões de euros para apoiar as pessoas que fogem da agressão da Rússia contra a Ucrânia, o emprego e o setor da saúde.

A fatia mais pequena

O Grão-Ducado ficou com a parte mais pequena deste bolo. No Luxemburgo, o fundo europeu para as pessoas carenciadas (EFRD) vai receber 390 mil euros, destinado sobretudo a ajuda alimentar. "Permitirá ao Luxemburgo continuar a satisfazer não só as necessidades atuais das famílias em situações precárias, mas também necessidades mais elevadas e novas exigências em termos de fornecimento de alimentos devido às consequências sociais da pandemia", disse a Comissão Europeia.

Na Bélgica, 33,4 milhões de euros do Fundo Social Europeu (FSE) vão reforçar a orientação, aconselhamento e apoio ao emprego. "O objetivo é integrar refugiados ucranianos e candidatos a emprego vulneráveis que perderam os seus empregos ou estão em condições precárias de emprego após a pandemia, com particular ênfase no desenvolvimento de competências digitais", diz a declaração. A Itália receberá a maior parte da ajuda, com 136 milhões de euros adicionados ao programa operacional "Governação e Capacidade Institucional".

"É para ajudar a aliviar a pressão sobre o sistema de saúde do país, para contribuir para a contratação de novos profissionais de saúde pública e para cobrir os custos das horas extraordinárias trabalhadas por 23.200 médicos e outro pessoal de saúde durante a pandemia. Além disso, serão utilizados 264 milhões de euros para a compra de doses de vacina covid-19", lê-se no texto.

40 mil milhões de euros para o período pós-pandémico

Vale lembrar que o programa "REACT-EU" já tinha atribuído 40 mil milhões de euros para ajudar os Estados-membros a recuperar da pandemia, investir na transição digital e ecológica e acolher e integrar as pessoas que fogem da guerra na Ucrânia.

A Comissão também pagou 3,5 mil milhões de euros em pré-financiamento aos Estados Membros ao abrigo da REACT-EU desde março de 2022.

