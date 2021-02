A infeção por covid-19 é responsável por 10,8% das mortes no ano passado.

Luxemburgo. 2020 foi o ano com mais mortes dos últimos 70 anos

Em 2020 morreram 4.649 pessoas no Luxemburgo. Dessas, 501 morreram devido à covid-19. Os números foram divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), que diz mesmo tratar-se do "maior número de óbitos desde meados do século XX" no país.

A infeção pelo Sars-CoV-2 explica 10,8% das mortes e tal como já era previsto, o excesso de mortalidade é atribuído à pandemia. "Coincide, em parte, com os 501 óbitos atribuídos à covid-19 no ano passado no Luxemburgo" , acrescenta o Statec. Nas contas do organismo, 2020 foi um ano trágico em termos de mortalidade, com mais 8,5% face a 2019, sendo preciso "ir a 1976 para observar um número de óbitos idêntico, 4.507"). Mesmo assim, 2020 foi mais trágico que 1976.

O balanço anual de mortos foi ainda mais elevado do que em 2019 (+437) e 2018 (+515). A sobremortalidade em 2020 verificou-se sobretudo durante 14 semanas, com os meses de abril, novembro e dezembro a destacarem-se. O primeiro caso de infeção no país foi detetado a 29 de fevereiro do ano passado, sendo que a primeira vítima mortal associada à covid-19 ocorreu a 13 de março.

