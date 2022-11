O serviço de mensagens do Grão-Ducado será lançado nos próximos meses e para já estará apenas disponível para os funcionários do Estado.

Luxchat. Chegou o 'chat' de mensagens 'made in' Luxemburgo

O Luxemburgo prepara-se para lançar um novo serviço de mensagens instantâneas inteiramente desenvolvido no país. Chama-se 'Luxchat' e foi apresentado por Marc Hansen, ministro delegado para a pasta da Digitalização, esta quarta-feira, no segundo dia do Luxembourg Internet Days 2022.

"O projeto 'Luxchat' é o resultado do desejo do Ministério de fornecer um meio de comunicação seguro para as comunicações profissionais dentro do setor público. É construído sobre um padrão comprovado de open source e funciona sobre uma infraestrutura redundante e segura localizada no Luxemburgo", explica o comunicado governamental.

O serviço não deverá, contudo, ficar apenas por aqui, já que o objetivo é chegar a todos os residentes no futuro.

"Tendo em conta as muitas vantagens desta aplicação em termos de segurança, o Ministério da Digitalização juntou forças com a LU-CIX ASBL e a Câmara de Comércio para lançar uma versão 'totalmente pública' do 'Luxchat' para toda a população."

A segurança dos dados e a soberania digital estão no centro de vários projetos do Ministério da Digitalização que estão prestes a ser concluídos.

A "e-wallet", carteira eletrónica do Estado luxemburguês para documentos oficiais, também será lançada em breve, anunciou o ministro no mesmo evento. Inicialmente, incluirá o bilhete de identidade e a carta de condução, permitindo ao titular que se possa identificar e apresentar a sua licença para conduzir sem ter de transportar consigo os respetivos documentos em formato "físico".

