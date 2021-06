A companhia aérea luxemburguesa Luxair associou-se à Rosa Lëtzebuerg para assinalar o Mês do Orgulho Gay.

Luxair veste-se com a bandeira LGBTIQ+ em campanha contra a discriminação

A partir desta terça-feira , 1 de junho, se voar na Luxair poderá ser num dos aviões da companhia pintados com a bandeira LGBTIQ+. A empresa pintou o aparelho De Havilland Q400 com as cores do arco-íris. O primeiro voo é realizado esta terça-feira para Ibiza, em Espanha.

A companhia aérea do Luxemburgo aliou-se à Associação Rosa Lëtzebuerg, a propósito do Mês do Orgulho Gay, para sensibilizar para os direitos da comunidade LGBTIQ1. A bandeira colorida estará presente na parte exterior dos aviões, e nos assentos.

A Rosa Lëtzebuerg luta pelos direitos da comunidade LGBTIQ+ no país desde 1996, e a Luxair junta-se agora para promover "uma mensagem de inclusão" por toda a Europa mas também na própria equipa Luxair. A companhia organizou seminários internos sensibilizar mais os colaboradores para os direitos destas pessoas, identificarem fatores de discriminação e saberem agir.

"Estamos extremamente satisfeitos pela Luxair ter tomado a iniciativa e nos ter consultado para não só para melhorar a política interna da empresa sobre a aceitação, através de discussões e workshops, mas também para implementar várias abordagens para melhorar o serviço ao cliente", afirma Tom Hecker, presidente da Rosa Lëtzebuerg, num comunicado de imprensa.



Ao mesmo tempo a Luxair está também a lançar uma gama de produtos que vão estar disponíveis através do "Luxair colours for Luxembourg Pride Week", que terá lugar em Esch-sur-Alzette, de 3 a 11 de julho. Todos os lucros das vendas serão doados à associação Rosa Lëtzebuerg.

