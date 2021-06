A companhia aérea luxemburguesa Luxair associou-se à Rosa Lëtzebuerg para assinalar o Mês do Orgulho Gay.

Luxair pinta um dos aviões com a bandeira LGBTIQ+

A partir desta terça-feira , 1 de junho, se voar na Luxair poderá ser num dos aviões da companhia pintados com a bandeira LGBTIQ+. No Mês do Orgulho Gay a companhia aérea do Luxemburgo aliou-se à Associação Rosa Lëtzebuerg na luta pelos direitos da comunidade LGBTIQ+.

A associação luxemburguesa "Rosa Lëtzebuerg", que tem vindo a fazer campanha activa pelos direitos da comunidade LGBTIQ+ desde 1996, o avião veste a sua decoração colorida durante o "Mês do Orgulho". Ao fazê-lo, a Luxair quer difundir a mensagem de inclusão por toda a Europa, diz a companhia aérea. O avião arco-íris com o código LX-LQC fez o seu voo inaugural para Ibiza na terça-feira.



O LX-LQC fará a sua primeiro voo a 1 de Junho de 2021 para Ibiza. A criação de uma nova estrebaria é apenas a parte mais visível de uma parceria que visa aumentar a sensibilização para esta assunto. O primeiro passo desta colaboração consistiu na organização de seminários internos para permitir aos empregados da Luxair tomar consciência, identificar os factores de discriminação e agir contra ela. De facto, através desta parceria, A Luxair deseja continuar a desenvolver, tanto internamente com os seus empregados como externamente, um cultura de acolhimento. A razão da existência do Luxair é permitir o encontro das comunidades. A inclusão, portanto, é uma valor a ser protegido e promovido. Neste contexto, a Luxair decidiu estabelecer uma parceria com Rosa Lëtzebuerg e mostrar o seu apoio à comunidade LGBTIQ+. com actividades bem definidas, tanto interna como externamente, e para transmitir, uma vez mais, uma mensagem clara, que encoraja todos a expressar a sua verdadeira personalidade e a viver livremente a sua identidade. A Luxair está também a lançar uma gama de produtos para comemorar o evento e encoraja todos a usar o Luxair colours for Luxembourg Pride Week, que terá lugar em Esch-sur-Alzette de 3 a 11 de Julho 2021. Entre os produtos oferecidos, os clientes poderão descobrir: canecas, garrafas térmicas, T-Shirts, pins e "remover antes do voo" chaveiros. Estarão disponíveis a partir de 2 de Junho, nas Lojas de Viagens Luxair, na partida hall no Aeroporto do Luxemburgo e em Munsbach, 25 rue Gabriel Lippmann, Munsbach. Todos os lucros provenientes destas vendas será doada à associação Rosa Lëtzebuerg

