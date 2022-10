Melhor proteção das vítimas é outra das prioridades do Grão-Ducado.

Direitos humanos

Luta contra a violência doméstica. Uma prioridade para o Governo luxemburguês

Susy MARTINS Melhor proteção das vítimas é outra das prioridades do Grão-Ducado.

"A gestão das vítimas tem de passar obrigatoriamente pela gestão dos autores de violência". A afirmação é da ministra pela Igualdade entre Mulheres e Homens, Taina Bofferding, que acrescenta que se houver menos pessoas violentas também haverá menos vítimas.

Num comunicado, o Governo explica que a luta contra a violência doméstica é uma prioridade para o Executivo do Grão-Ducado.

Na segunda-feira, a ministra para Igualdade e a ministra da Justiça, Sam Tanson, reuniram-se no Luxemburgo com o Grupo de Peritos do Conselho da Europa (GREVIO) para falarem sobre a luta contra a violência contra as mulheres e a violência doméstica.

O grupo de peritos GREVIO assegura a monitorização do bom cumprimento da Convenção de Istambul, que o Luxemburgo ratificou em 2018.

Segundo a ministra da Justiça, Sam Tanson, o Luxemburgo aposta na prevenção e sensibilização, como também em medidas repressivas para os agressores. Uma melhor proteção das vítimas é outra das prioridades do Grão-Ducado.



