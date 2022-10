Para José Martins Garcia, escritor hoje esquecido de muitos, o colonialismo não passava de um manicómio, uma nave de loucos que não correspondia a nenhum projecto.

Lugar de Massacre e trabalho sexual forçado com menores

Uma das representações mais intensas sobre a guerra colonial surge no romance de José Martins Garcia, intitulado Lugar de Massacre. Publicado pela primeira vez em 1975, o livro baseia-se na experiência de guerra vivida pelo autor na Guiné em 1966-1968. Conforme escreveu em nota à primeira edição: “Este romance foi redigido entre o mês de Dezembro de 1973 e o dia 8 de Setembro de 1974. Qualquer coincidência com a realidade colonial dos anos 1966-1968, no que respeita à Guiné-Bissau, não é produto do acaso”. Face a esta nota de realismo, a dimensão da cultura literária de quem o escreveu é proporcional ao ressentimento ou falta de reconhecimento pessoal e literário que, desde muito cedo, caracterizaram o seu autor.



Conflituoso, marginal, provocador, sem esquecer o alcoolismo à base do “scotch”, como gostava de dizer e os seus amigos ainda repetem, Martins Garcia conheceu a literatura por dentro e por fora. Isto é, esse picuense que acabou feito catedrático na Universidade dos Açores, escreveu vários e bons livros que, apesar de contarem com algumas reedições, estão longe de se terem constituído em referência, no interior de um campo literário e editorial atravessado por tantos interesses quantos são os silêncios que pesam injustamente sobre algumas obras. E, no entanto, enquanto professor de literatura em Portugal, em França ou nos Estados Unidos, estudou e comparou as obras de outros escritores.

Apesar desse seu duplo estatuto de escritor e professor de literatura, não se lhe pode imputar o facto de, enquanto académico, ter procurado estiolar a literatura. A este respeito, Pierre Bourdieu foi mais longe quando disse que o pior que podia suceder à sociologia, enquanto modo de conhecer a sociedade, era o ensino da mesma, pois impedia quase sempre que a mesma disciplina progredisse. O que estava em causa era um ensino que reproduzia conteúdos em cascata – com um vocabulário próprio só para iniciados, transformado em símbolo de um capital intelectual que só existe para afirmar posições de autoridade – que os alunos deviam repetir quando um dia fossem professores...

Claro que se podem detectar influências ou jogos intertextuais no romance em causa. A começar por aquelas que Martins Garcia foi buscar a Joseph Conrad. Mas nem por sombras se pode pensar que o referido duplo estatuto do seu autor o levou a escrever um romance para exibir a sua cultura literária. Pelo contrário, as suas leituras parecem passadas por um filtro que as depurou ou enxugou.

Sem nunca ter alcançado a notoriedade de outros romances relativos à guerra colonial, o livro em causa tem sido objecto de vários estudos ou referências da autoria de Rui de Azevedo Teixeira, Margarida Calafate Ribeiro, Edite Ordalina e, de forma mais profunda, Urbano Bettencourt, na sua tese de doutoramento sobre Martins Garcia. Por ordem cronológica de publicação, Lugar de Massacre (1975) sucedeu a O Capitão Nemo e Eu (1973) de Álvaro Guerra, precedendo Os Cus de Judas (1979) de António Lobo Antunes, ao qual têm sido dedicadas numerosas investigações, a ponto de se poder pensar numa autêntica indústria académica de teses, colóquios, edições definitivas e comunicações.

Uma das principais estudiosas de Lobo Antunes, a professora Maria Alziro Seixo, com a autoridade que o seu longo currículo e numerosas publicações lhe conferem, considerou que Os Cus de Judas “congrega simultaneamente a mais densa das experiências da guerra de África, em acontecimentos, deslocações, provações, imposição e magnitude da terra e sentido trágico da existência, e várias formas inapreensíveis do vazio ou da alteração que essas experiências provocaram” (Os Romances de António Lobo Antunes, Dom Quixote, 2002, p. 54).

O estatuto de obra excepcional conferido ao romance de Lobo Antunes é sublinhado por um outro investigador universitário, Norberto do Vale Cardoso. Este não só se refere ao livro como “obra magistral”, como considera que, “mais do que em qualquer outro autor contemporâneo”, o mesmo livro revela uma “preocupação central de sempre: conhecer a língua fora do poder, enquanto literatura” (A Mão-de-Judas: representação da Guerra Colonial em António Lobo Antunes, Texto, 2011, pp. 30, 32).

Não ponho em causa qualquer um dos superlativos atribuídos à obra de Lobo Antunes. Apenas me interessa torná-los extensivos ao referido livro de Martins Garcia. Em Lugar de Massacre, encontro a mesmíssima densidade de experiências da guerra colonial, bem como idêntica intenção de fazer uma afronta literária ao poder.

Arriscaria também dizer que, se a intencionalidade do próprio autor se constitui num dos critérios para avaliar as suas obras literárias, desde antes da publicação do seu primeiro livro, Lobo Antunes pretendia que os seus escritos fossem “uma coisa sarcasticamente trágica” (D’este viver aqui neste papel descripto. Cartas de guerra, Dom Quixote, 2005, p. 106). Então, à luz deste mesmo critério, será possível ler Lugar de Massacre como um livro mais sarcasticamente trágico e pioneiro do que qualquer outro dos que foram escritos sobre a guerra colonial.

Claro que uma cena não contém em si todo um livro, no qual se confundem tantos planos e fragmentos de uma memória, incluindo o quartel ou outros serviços militares equiparados a um hospital psiquiátrico. Contudo, resumir, mesmo que de forma grosseira, o que na última edição de Lugar de Massacre (Lajes do Pico: Companhia das Ilhas, 2016) vai a páginas 42 a 45 ajuda a perceber a intensidade, o sarcasmo e a tragédia que este livro conta.

Trata-se da cena da recepção do oficial miliciano de baixa patente, Pierre Avince (alter ego do autor?), nas instalações onde estavam sediados os denominados “Serviços de Conjugação”. Estes últimos correspondiam, com toda a certeza, aos denominados Serviços de Centralização e Coordenação de Informações da Guiné, um organismo cujos arquivos se encontram, hoje, espalhados pela Torre do Tombo e pelo Arquivo de Defesa Nacional, ao qual a PIDE reportava.

Pierre apresentou-se perdido de bêbedo ao comandante Pássaro, a veneranda Sua Alteza que exibia uma valente careca. A continência ainda lhe saiu bem, mas tal era o nível de alcoolémia que adormeceu em pé, encostado à secretária do superior. Tudo isto se passou no gabinete do comandante, o único em todo o edifício que dispunha de ar condicionado a funcionar.

No mesmo dia, antes de jantar, outro oficial de alta patente, o conde d’Avince, homossexual, ao aproximar-se da porta do quarto de Pierre, escutou o diálogo que este mantinha com a lavadeira que lhe tinha sido indicada pelo Silva. Maria era “uma negrinha de idade incerta, muito prestigiada junto das protegidas”. Era casada e católica, por isso, não prestava serviços sexuais. A sua missão limitava-se a angariar raparigas para os machos que pagassem o preço por ela estabelecido. Por cada serviço sexual, cobrava cinquenta pesos, pelas raparigas sem cabaço, cabendo-lhe a si reter um quarto desse valor. Também podia fornecer raparigas virgens, ou seja, com cabaço, mas nesse caso o preço era elevado: um boi e dois mil pesos. A aparente seriedade de Maria consistia em não participar nos serviços sexuais, além de garantir que as raparigas correspondiam ao padrão de “mulher boa, limpinha, sem corrimento”.

Enquanto Maria falava, Pierre Avince avançava sobre o corpo da rapariga. Metia-lhe os dedos por cima e por baixo, pouco se importando com a resistência. Ela “oscilava entre o riso coceguento e a indignação”. Por sua vez, Pierre já se tinha posto todo nu e dispunha-se a transgredir. O homem, “de pau feito”, não queria que ela delegasse em nenhuma rapariga, só pensava no aqui e agora. Impunha-se, pois, que Maria o masturbasse. Esta ainda ameaçou gritar, mas acabou por lhe pôr a mão no membro, ao mesmo tempo que passou a negociar o preço de cada batida. Apesar de ter havido desacordo na contagem de cada pancada, com Maria a puxar o preço para cima, o serviço lá terminou.

Perante o que viu, o conde d’Avince foi logo fazer queixinhas ao comandante Pássaro. Acto de um autêntico panasca como se diz noutro lugar do livro. Frente ao desregramento de Pierre – um bêbedo que só pensava em fornicar – impunha-se mandá-lo para o mato. Ao que o comandante Pássaro anuiu, comentando que se tratava de mais um louco. Mais um que fazia dos “Serviços de Conjugação” um autêntico manicómio. “O que vale é faltarem-me poucos meses de comissão! Senão ia eu parar ao manicómio...”

Sobre tudo isto, Pierre Avince considerou duas coisas. Primeiro, que o colonialismo era um anacronismo, porque impingia aos colonizados a “moral de entrepernas” que tinha deixado de funcionar na Europa. O pudor ou falso pudor de Maria eram disso um resultado. Segundo, que o conde d’Avince, o tal que andava a escutar pelas portas, e a dar conta dos desregramentos de Pierre, também incorria num falso moralismo. É que o conde d’Avince estava longe de poder ser considerado um espelho de virtudes. Sobretudo, quando se veio a descobrir a nova paixão do conde d’Avince, mais precisamente, o comandante, o Oliveira, de alcunha “a Porca, que se encontrava à frente de tais serviços.

Escusado reproduzir, aqui, as cenas homossexuais envolvendo a cúpula dos “Serviços de Conjugação” ou a violência do Cardoso, comandante de uma Companhia de Choque, que, frente a uma negra grávida, queimada por napalm em Jabadá, “metera-lhe entre as pernas a mão branca, projectando-a no bojo do avião, de mistura com alguns elogios à extensão das nádegas, a qual, no dizer do herói, bem predizia a utilidade de tal gentalha: apanhar no cu” (p. 69).

Mais vale atentar na ausência de sentido de todas essas situações coloniais. Uma ausência de sentido, aliás que já tinha sido denunciada, para Angola, por Castro Soromenho e Alfredo Margarido, por exemplo, em A Centopeia (Guimarães Editores, 1961). Porém, com a guerra a denúncia era tanto maior quanto se fazia sentir essa falta de sentido.

Enfim, a violência sobre a mulher grávida, o trabalho sexual forçado das menores, o napalm e os massacres, o alcoolismo, a loucura, o moralismo de fachada, a virilidade dos militares de “pau feito” a paredes meias com a homossexualidade dos mais altos responsáveis pelo Serviço de Informações, etc. Tudo isto fazia com que o colonialismo, com o seus quartéis e serviços, não passasse de um manicómio, uma nave de loucos que não correspondia a nenhum projecto.

(Autor escreve ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico.)

Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

