Pela primeira vez foram disponibilizados dados das emissões de CO2 produzidos pelas companhias aéreas europeias, em voos dentro e fora da Europa.

Lufthansa lidera lista das companhias mais poluentes da Europa. TAP está em 10º. lugar

A Lufthansa é a companhia aérea europeia que mais polui, segundo a Federação Europeia de Transportes e Ambiente (T&E).

De acordo com o relatório publicado, esta segunda-feira, pelo organismo, a transportadora aérea alemã lidera a lista de 10 companhias europeias que foram responsáveis pelas maiores emissões de CO2, na aviação comercial do velho continente, no ano de 2019, antes da pandemia. Recorde-se que em 2020, o setor esteve praticamente em terra, devido às restrições provocadas pela crise da covid-19.

Nesta que é a primeira vez que são divulgadas as emissões totais de companhias aéreas europeias, dentro e fora da Europa, a Transport & Environment (T&E) e a Carbon Market Watch (CMW) compilaram os dados fornecidos pelas estatísticas nacionais oficiais dos países. Alguns Governos, como o italiano, não forneceram dados, sendo, por isso, desconhecidas as emissões provocadas pela Alitalia.

A Lufthansa, com 19.11 de milhões de toneladas de CO2, é a transportadora europeia mais poluente, seguida da British Airways, com 18.38, e da Air France, com 14.39. A TAP surge em 10º. lugar, a fechar a lista, com 3.75 milhões de toneladas de CO2.

Companhias poluem, recebem subsídios, mas não compensam emissões

Os dados da federação mostram que as companhias aéreas não compensam a maior parte da poluição que geram, uma vez que os voos de entrada e saída da Europa estão atualmente isentos da taxa de compensação de carbono da UE.

No caso das três companhias mais poluentes, o princípio poluidor-pagador isenta mais de 70% das suas operações. Lufthansa, British Airways e Air France não pagam um cêntimo por 77%, 86% e 83% das suas emissões, respetivamente, sinaliza a T&E.

As companhias low-cost, como a Easyjet UK e a Ryanair, são as que mais pagam para compensar as emissões de CO2 que produzem, apesar da segunda continuar a ser a maior poluidora em voo na Europa.

As companhias que mais poluem são também aquelas que mais subsídios recebem dos Estados.

Andrew Murphy, responsável pela parte da aviação da T&E, sublinha que "um terço dos subsídios das companhias aéreas vai para as três transportadoras mais poluentes" e considera que a União Europeia deve aproveitar os dinheiros atribuídos para salvar as companhias de bandeira para exigir o cumprimento dos critérios ambientais.

"Depois de as companhias terem passado os últimos 12 meses a ser inundadas de subsídios, os Governos precisam de mudar de tom e concentrar-se na ecologização da indústria. As companhias aéreas devem ser obrigadas a pagar pelas emissões em todos os seus voos, e começar a utilizar combustíveis mais limpos", defende.

Por sua vez, Gilles Dufrasne, responsável político da Carbon Market Watch, considera que é preciso "pôr fim às isenções de que beneficiam atualmente as companhias aéreas, incluindo a distribuição gratuita de licenças de poluição".

Segundo a federação, em junho a Comissão Europeia vai decidir se os voos de entrada e saída da Europa devem ser sujeitos ao mercado de carbono da UE, assim como propor legislação para exigir que as companhias aéreas comecem a utilizar combustíveis verdes.





