Demitiu-se recentemente da presidência do Conselho Regional da Europa das Comunidades Portuguesas. A conselheira, eleita por França, recusou receber o deputado do Chega, André Ventura e o racismo.

Luísa Semedo. “Nós não nascemos racistas”

“Não lhe reconheço legitimidade, penso que é fruto de uma anomalia, de uma falha do nosso sistema democrático. O racismo, o fascismo, o nazismo, o sexismo, a homofobia não são opiniões, são crimes”, justificou Luísa. A demissão da conselheira levou André Ventura a comentar:“Ótimo. É dinheiro que os portugueses poupam nestes tachos que não servem para nada. Espero que mais uns tantos e tantas lhe sigam o caminho”. O deputado do Chega aparentemente ignora que os representantes do emigrantes portugueses não são remunerados. “É constrangedor que este jovem aspirante a Presidente de toda(o)s a(o)s Portuguesa(e)s não tenha nenhum conhecimento das Comunidades e seja um perigo para os seus compatriotas que vivem no estrangeiro”, respondeu a ex-presidente do conselho que representa os emigrantes portugueses na Europa.

Há quanto tempo é emigrante em França?

Estou cá desde de 2001. Estava na Universidade Nova de Lisboa a fazer Filosofia. Na altura queria aprofundar a parte do estudo da Ética, mas sem religião. Tinha um título da tese, quase como um livro: “Ética amoral”. Mas a minha orientadora era uma pessoa super-religiosa. Vinha para as aulas de crucifixo. O que me levou a pensar que não podia fazer a tese com ela. Um dia estava de férias em Paris e passei à frente da Sorbonne. Perguntei o que era preciso fazer para estudar aí. Informei-me e fui passando as etapas todas. Pouco tempo depois, recebi uma carta a dizer que tinha sido aceite. Estávamos a poucos meses do início das aulas e eu não tinha nada preparado. Fiz a tese e fui até ao doutoramento, no qual trabalhei a questão da empatia, que é para mim uma questão moral importante. Fiz a minha tese com muita liberdade, com um orientador que adoro, que aceitou que eu misturasse filosofia, ética, ciência, política.

Por que é que acha que empatia é importante?

Tem duas facetas importantes. A parte cognitiva e emocional. A primeira, permite meter-me no lugar dos outros. Estou a conduzir e coloco-me no lugar do outro condutor que vai à frente, tenho mais ou menos uma previsão do que ele vai fazer. Já a parte emocional faz com que partilhe os sentimentos de outra pessoa. Isso acontece desde muito cedo. Um bebé tem uma ansiedade e tristeza empática mal ouve outro bebé a chorar. Todos temos isso, é uma capacidade precoce e universal. Há casos que a empatia cognitiva é deficiente, como nos autistas, e depois há o caso do défice de empatia emocional dos psicopatas. Os psicopatas são muito perigosos porque não reagem aos sinais de tristeza e de medo. Quando duas pessoas andam à pancada, se uma começar a chorar a outra normalmente para a sua agressão. No caso dos animais também acontece isso. Dois animais lutam e quando um se mostra mais forte, o outro coloca-se numa posição de submissão e o outro para automaticamente. No caso de um psicopata, esse sofrimento não lhe provoca nenhuma reação. Ele não sente. Faz mal sem parar.

Para alguém perder empatia em relação a outro ser humano, tirando no caso dos psicopatas, tem de o considerar não-humano?

É uma capacidade plástica, moldável e dinâmica. As pessoas têm mais empatia com aquelas que se identificam mais. Não tem que ver com a proximidade física, posso-me identificar mais com o meu vizinho, porque está próximo ou com as imagens de uma mãe no outro lado do planeta que está em sofrimento.

Como é que se procede essa deriva? Veja-se o caso do espaço da ex-Jugoslávia. Antes da guerra civil e da implosão do país havia 80% das pessoas que se consideravam jugoslavas. Subitamente acicatam-se ódios. Pouco tempo depois sucedem-se os massacres, como tudo isso é possível?

A empatia é uma capacidade que se pode desenvolver ou inibir. Estudei bastante o assunto, nomeadamente em relação aos torcionários envolvidos nos massacres no Ruanda. É terrível como muito facilmente consegue-se quebrar a empatia que se tem com o outro ser humano. A forma é classificar o outro como não fosse um ser humano. Uma forma típica é começar a tratar o outro com nomes de animais rastejantes, ratos ou outros que provocam nojo. Essa degradação permite que as pessoas vão muito mais longe do que fariam se considerassem os outros como iguais.

Hoje está mais presente o racismo de quando vivia a adolescência em Portugal?

Quando era mais nova lembro-me quando ouvi pela primeira vez a palavra “racismo”. Antigamente não se ouvia. O padrasto da minha mãe estava no 13, que ia para Alcântara, e de repente eu ouço-o a gritar: “eu não sou racismos”. Ele nem sabia como utilizar a palavra. Tão rara que era na época. Começou a entrar tarde na linguagem corrente. Quando eu era pequenina, vivia no bairro da Serafina. Na minha rua éramos a única família mestiça e com negros. Na escola éramos poucos. (Era só mais um negro na minha turma. Na escola havia mais, mas éramos poucos). O racismo era muito presente. Levava porrada várias vezes, assim como os meus irmãos. Quantas vezes tive de salvar o meu irmão de insultos e de levar pancada: “preto isto, preto aquilo”. Apesar de ser uma escola católica, com freiras, em que se afirmava que éramos todos irmãos e de não haver um discurso de desigualdade. Mas fora das aulas, no recreio e na rua havia um racismo acentuado tanto nos miúdos como nos pais deles.

Mas isso não se alterava com a convivência?

Tenho pensado muito nisso. A mesma mãe de um miúdo que te vai chamar “preta”, e estar super-enervada contigo, por um conflito qualquer entre ti e o miúdo dela, no dia seguinte, se eu tiver caído numa rua, vai-me levantar e ajudar. Isto é o bairro da Serafina. Os conflitos e a solidariedade aconteciam entre todos, mas em relação a nós havia a sobrecarga da questão racial. Em vez de me chamar só “puta” ou outras coisas que chamavam uns aos outros, acrescentavam para nós “preto” e “macaco”. Depois, com as campanhas que foram aparecendo do tipo, todos diferentes, todos iguais, as coisas foram evoluindo. Lembro-me a certa altura, uma coisa que me marcou muito, quando um colega me perguntou se não tinha discos “de música do meu pai”. Eu não percebi. E ele dizia-me “lá dos negros”. Pensei que ele estava a falar da música do Michael Jackson ou da música afro-americana, depois é que percebi que não. Ele estava a falar de funanás e dessas coisas. Agora é perfeitamente natural um branco ouvir, mas na altura ninguém que não fosse negro ouvia. Assisti a esta normalização de interesse pela música negra.

Qual a razão que leva a que apesar de grande parte das estrelas musicais e desportivas serem negros isso não faça diminuir significativamente o racismo?

Por isso é que o racismo não se esgota numa questão de classe. Por muito que um negro seja conhecido e poderoso ele também vive situações de racismo. Do Barack Obama ao negro com a profissão mais modesta. Todos viveram e vivem o racismo.

Há quem afirme que em Portugal a questão do racismo parece mais radicalizada?

A partir do momento em que há um progresso no combate ao racismo, nomeadamente com vozes racializadas mais audíveis existe uma reação. É isso que está a acontecer. Não é exclusivo do racismo, veja-se a questão dos direitos das mulheres. O aumento dos números de assassinatos de mulheres, os chamados feminicídios, tem exatamente a ver com isso.

Isso é mesmo assim ou determinadas coisas não eram denunciadas antigamente?

Há também isso. Mas, uma mulher a partir do momento em que percebe que está a ser sujeita a violência e percebe que a situação dela não é normal, sai de casa. É a partir desse momento que são feitos uma série de assassinatos cometidos por homens, que acham que as mulheres são propriedade sua. A liberdade das mulheres é absolutamente insuportável para esses homens. No caso do racismo, existe um racismo interiorizado, eu própria sofri disso. Lembro-me, quando tinha seis anos, de um miúdo me ter dito na rua: “que pena, se tivesses o cabelo liso quase que podias ser branca”. Recordo-me de ter ouvido e pensado que ele tinha razão. Anos depois, apercebi-me, com horror, o facto de ter pensado assim. Há sempre um momento em que o machismo, o racismo ou a homofobia interiorizada te levam a considerar determinadas coisas. Depois fazes um trabalho sobre ti próprio e que permite valorizar o que és. Eu tenho dois filhos e o mais velho, tirando alguma coisa do cabelo, passa por branco. O meu mais novo é que é racializado, mais escuro do que eu, tem problemas com a sua cor. Há dois anos, estávamos num café na praia a falar destas questões e ouviu-o a dizer: “eu sou só bronzeado”. Na cabeça daquele menino ele é só bronzeado e depois aquilo passa. O meu filho, que não vive qualquer racismo em casa, já tem interiorizado a questão de racismo e já não se sente bem com a pele dele. Percebi que mesmo hoje continua a haver problemas. Percebi também que há ainda muito para fazer.

Há determinados movimentos feministas que consideram que perante o feminicídio se pode dizer que todos os homens são violadores ou pelo menos cúmplices dessas situações. Concorda?

Acho essa conclusão muito complicada. Se um homem tem uma empatia por uma mulher, não lhe vai fazer mal. Para ele chegar a isso é preciso que deixe de a considerar como uma pessoa, mas que degrade o seu estatuto à categoria de um objeto de que pode dispor.

É correto afirmar que todos estão imersos no machismo, mas incorreto achar que todos são violadores?

Acho que é correto afirmar que todos são potenciais violadores, como se pode afirmar que todos os humanos são potenciais torcionários. Quando se vê o percurso das crianças soldado e dos torcionários, percebe-se que eles foram sujeitos a um processo de desumanização que os levou a isso. Na minha investigação sobre o Ruanda verifiquei quais são os procedimentos a que se recorre para destruir completamente a empatia. (eu não tenho trabalhos sobre o Ruanda, investiguei o tema para a minha tese). É através da destruição completa da capacidade de sentir. Pegam em miúdos e obrigam-nos a matar alguém que eles gostam que eles gostam como a mãe ou o irmã. A partir do momento em que ele é obrigado a fazer isso, sente-se egoísta porque preferiu a sua própria vida a negar-se a fazer isso. A partir desse trauma, pode fazer-se o que se quiser do miúdo e criou-se uma máquina de guerra. Isso é possível fazer com quase toda a gente.

As exceções coincidem com os que recusam as ordens na famosa experiência de Milgram?

Em Milgram isso é visível. Quanto mais tens empatia pelos outros, menos és permeável a dar choques elétricos mortais a outros. É preciso compreender estes mecanismos. Nós não nascemos a odiarmo-nos. Já Mandela dizia, nós não nascemos racistas.

Para o racismo ser derrotado não é necessário ganhar uma maioria social nesse sentido? A extrema-direita não ganha quando se divide a sociedade por identidades, em vez de se fazer uma luta mais geral pela igualdade?

Não se pode pretender que a questão racial, de género ou orientação sexual se esgote na questão da classe. Sabemos que não se esgota, porque sabemos que pessoas com status económicos diferentes podem ter problemas raciais. Não os mesmos, mas não deixam de os ter. Ao se colocar o foco só na questão de classe perde-se a possibilidade de perceber esses outros problemas

Não seria melhor em vez de afirmar a identidade lutar pelo direito à igualdade?

Não está só em causa uma igualdade pura e simples. Tem de se colocar a pretensão e o direito de ser diferente na igualdade. Temos de batalhar na igualdade na diferença. O que se passa com um branco pobre não é a mesma coisa do que se passa com um negro pobre; o que se passa com um negro pobre não é o mesmo que se passa com uma mulher negra e pobre. Não se pode meter tudo no mesmo saco. As pessoas são diferentes e a democracia é feita por pessoas diversas, se estou sempre a agregá-las em grandes grupos perde-se parte delas na democracia, porque as pessoas não se sentem representadas.

Mas as categorias de género e de raça não são construções sociais, as pessoas não devem ser consideradas iguais?

As pessoas não são diferentes mas têm historiais e percursos diferentes. É preciso não apagar isso. Para tratar a questão do racismo não é possível esquecer as histórias das pessoas. Eu, por exemplo, vivia num bairro muito pobre. Muitas casas não tinham casa de banho. Havia raparigas que vinham tomar banho a minha casa, porque nós tínhamos uma. Éramos todos pobres uns mais outros menos, mas existia a questão racial que não se pode dizer que fosse para nós uma questão secundária.

Como é ser português em França?

Em França julgam que sou árabe (risos). Ainda ontem, fui com os meus filhos ao Starbucks, e pela milésima vez, escreveram no copo Mariam em vez de Maria, que eu não digo Luísa porque me metem sempre o “o” a mais. Estou na comunidade portuguesa de maneira muito ativa. É um trabalho muito interessante, mesmo em relação ao racismo. No outro dia exibimos um documentário feito por dois jovens franceses sobre a emigração cabo-verdiana, chama-se “Marabeza a força do movimento”. Para o filme foram entrevistados cabo-verdianos na Holanda, França, Cabo Verde e Portugal. No fim da exibição estava um senhor de idade, português e branco, a chorar comovido, a dizer que estava a ver a vida dele nesse filme. Identificava-se com a questão da emigração apesar de não ter a mesma cor da pele. Estas questões tocavam-lhe – a pobreza, a clandestinidade e falta de papéis legais.

Como foi vista a sua demissão da presidência do Conselho Regional da Europa das Comunidades Portuguesas?

A maior parte das pessoas solidárias com a minha atitude falam de coragem. Não creio que haja coragem nenhuma, há apenas determinação. Eu não poderia fazer diferente. Para mim, coragem é quando as pessoas podem ter uma alternativa de escolha. Nesta matéria não havia uma outra decisão possível para mim. Depois tenho reações de outras pessoas que afirmam que estou a ser anti-democrática por me ter demitido de presidente para não ter que receber André Ventura. Essas pessoas argumentam que ele é um deputado como os outros e que eu estou a ser racista. Acho graça não perceberam o que é o racismo. Não estou contra a pessoa, mas contra as ideias discriminatórias e racistas que ele defende. Pessoalmente ele não é nada. É só um palhaço. Mas é preciso levar a sua ação negativa a sério. É inteligente e sabe perfeitamente o que está a fazer. Embrulha de uma forma estudada o discurso racista e xenófobo, depois tem aqueles que fazem uma espécie de serviço após as vendas que dizem o verdadeiro discurso do ódio nas redes sociais. Eles jogam nesse duplo discurso. Ventura, tal como Bolsonaro, aparece em fotografias com negros, a garantir que não é racista, enquanto os seus apoiantes passam o tempo, nas redes sociais, a dizer barbaridades racistas.

Por que é que apareceram apenas agora?

Houve um caldo que permitiu a sua emergência, para isso jogou a crise económica e as políticas de austeridade, mas também um trabalho continuado a nível internacional, em que tiveram o seu papel homens como Steve Bannon, e muito dinheiro. Perante o vazio político existente e a crise dos partidos tradicionais, a extrema-direita conseguiu ocupar parte do espaço político.

