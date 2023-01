As reivindicações do sindicato Sud Rail prendem-se, sobretudo, com as condições de trabalho, no âmbito da implementação do plano de horários para o ano de 2023.

Lorena. Comboios da linha TER em greve até sexta-feira

A circulação dos comboios TER na Lorena vai continuar com constrangimentos devido à greve na linha Metz-Thionville-Luxemburgo.

Esta terça-feira, os comboios que normalmente saem de Metz às 7h31 e 8h31 para o Luxemburgo não estavam no programa publicado no site. Na direção oposta, dois comboios Thionville-Metz TER e um Luxembourg-Thionville foram cancelados de manhã, tal como o Luxemburgo-Metz das 19h06.



A paralisação de alguns funcionários da SNCF - principalmente condutores e alguns inspetores - começou a 11 de dezembro, quando os novos horários da linha TER entraram em vigor. E não há sinais de abrandamento.

O sindicato Sud Rail voltou a apelar à greve na assembleia geral na tarde de segunda-feira, dia dois, e a ideia foi bem recebida. A próxima reunião está agendada para esta sexta-feira, dia seis, e, entretanto, os utilizadores estão a "pagar o preço" deste impasse.

Num folheto sindical de 16 de dezembro, o sindicato refere-se a "agentes no fim da corda" e exige um plano de transporte adaptado, normalmente ativado em tempos de crise. Noutro folheto, a Sud Rail diz que "as respostas [da administração] são sempre as mesmas: estamos completamente lotados, os dias não são assim tão difíceis".

Sem unidade sindical

As discussões ainda não foram retomadas. Quando contactada, a SNCF não quis comentar. "A direção regional responde às exigências dos grevistas nas reuniões apropriadas. O diálogo social está a ter lugar internamente", comentou a direção regional do TER Grand Est.

O sindicato CGT Cheminots, por seu lado, não assinou este apelo à greve porque teria gostado de ver uma unidade sindical, a qual não se verificou. "Mas apoiamos o movimento porque alguns camaradas participam nele", explica Aurélien Robert, secretário-geral do sector da Lorena. O líder sindical volta, no entanto, às exigências dos grevistas.

"Como em muitas empresas, o facto de haver menos postos de trabalho em todos os departamentos leva ao agravamento das condições de trabalho, especialmente para os turnos de pessoal. (...) Menos pessoal, menos equipamento: estas são questões que temos vindo a levantar há vários meses, mas que a direção não quer ouvir".

Para os utilizadores dos caminhos-de-ferro na Lorena, esta greve sobrepõe-se a outra que aconteceu nas linhas principais durante o período de férias. E para os passageiros do TER Metz-Luxemburgo, em particular, para os trabalhadores fronteiriços, estas perturbações juntam-se aos horários que já foram adaptados devido ao trabalho de renovação das vias entre Thionville e Zouffgen.

