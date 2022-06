As autópsias médico-legais têm como objetivo confirmar ou a afastar a hipótese de uma morte não-natural, nos casos em que há suspeitas nesse sentido

LNS faz uma centena de autópsias por ano

O departamento de medicina legal do Laboratório Nacional de Saúde (LNS) realiza cerca de uma centena de autópsias médico-legais por ano. Já o Centro Nacional de Patologia do LNS efetua cerca de trinta autópsias clínicas todos os anos.

Os dados foram divulgados pela ministra da Saúde, a pedido do deputado socialista Mars Di Bartolomeo.

Paulette Lenert explica que as perícias médico-legais são realizadas a pedido das autoridades judiciárias, ao passo que as clínicas são, por norma, feitas a pedido do médico.

Há cinco homicídios por ano que não são detetados nas autópsias no Luxemburgo

A ministra acrescenta que as autópsias médico-legais têm como objetivo confirmar ou a afastar a hipótese de uma morte não-natural, nos casos em que há suspeitas nesse sentido. O objetivo é esclarecer o tipo de morte, enquanto a autópsia clínica serve para identificar a causa de morte imediata. Para isso, no caso das autópsias clínicas, os peritos tentam analisar a qualidade do tratamento médico, determinar a dimensão da doença ou até examinar a eficácia das medidas terapêuticas.

Taxa de autópsias médico-legais varia entre 2 e 2,5%De acordo com a ministra da Saúde, a taxa de autópsias médico-legais varia entre os 2 e 2,5% do total de óbitos, uma taxa semelhante à da Alemanha, que oscila entre os 2 e os 5%.Por outro lado, a taxa global de autópsias médico-legais e clínicas ronda os 3%, muito abaixo das percentagens registadas em países como a Alemanha ou os Estados Unidos.

Estes dados foram revelados numa resposta parlamentar ao deputado Mars Di Bartolomeo, que evocava os casos daqueles dois países onde a taxa total destas perícias ronda os8%, na Alemanha, e os 12%, nos Estados Unidos.

Segundo os dados divulgados por Paulette Lenert, referentes ao período de 2017 a 2021, o número de autópsias tem-se de facto mantido estável nos últimos anos. O mais elevado remonta a 2017, com 150, e o mais baixo foi registado em 2020, com 114.

Sobre o eventual número de homicídios que passam por mortes naturais, a ministra diz que os números existentes são apenas estimativas. Adaptando ao Luxemburgo os cálculos feitos pela Alemanha, por exemplo, o grão-ducado registaria cerca de 45 mortes não-naturais e cerca de cinco homicídios não detetados por ano.

Lenert reconhece que uma segunda autópsia antes de uma cremação, por exemplo, poderia ajudar a elucidar as causas de mortes inicialmente classificadas como naturais. Esta é uma opção que está a ser analisada pelo Governo.



