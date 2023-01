Às 00h21, o Grão-Ducado registou o primeiro nascimento do novo ano.

Nascimentos

Liv é o primeiro bebé do ano de 2023 do Luxemburgo

Às 00h21, o Grão-Ducado registou o primeiro nascimento do novo ano.

(tom) - A pequena Liv Van Vooren é o primeiro bebé a nascer em 2023 no Luxemburgo. A menina nasceu esta madrugada, às 00h21 na maternidade de Strassen, o que faz dela o primeiro bebé do ano no Grão-Ducado.

Anaïs e Romain Van Vooren-Gailly com a a sua bebé Liv. Foto: Alain Piron

Liv nasceu com 48 cm e 3,2 quilos.

Tanto a mãe Anaïs, de Messancy, na Bélgica, como a bebé se encontram bem. O marido Romain e os outros dois filhos do casal preparam-se agora para acolher o membro mais novo da família.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.