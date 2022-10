A tradicional "Spinning Marathon" acontece este domingo na Luxexpo. O evento tem por objetivo sensibilizar para a questão da doação de órgãos.

Doação de órgãos

Lista de espera para transplantes está a aumentar

O Dia Mundial do Doador de Órgãos assinala-se no dia 17 de outubro. Por ocasião desta data, o Ministério da Saúde deseja lembrar que, em caso de morte, qualquer pessoa pode salvar vidas através da doação dos seus órgãos. Paulette Lenert (LSAP), ministra da Saúde, sublinha a importância desta ação: "A doação de órgãos salva vidas, é um ato de solidariedade e, como Ministério da Saúde, é nosso dever sensibilizar para os procedimentos em vigor para que a doação de órgãos possa ter lugar com toda a legitimidade."

Mais de 80 pessoas esperam por um transplante de órgãos no Luxemburgo Em média, entre 15 a 25 pacientes do Luxemburgo recebem um transplante por ano, num dos centros no estrangeiro, sendo que 10 a 15% dos transplantes renais são provenientes de pessoas vivas.

Por ocasião desta efeméride, a Luxembourg Transplant, a organização que gere as doações e transplantes no Luxemburgo, organiza pela 13ª vez, em colaboração com o Ministério da Saúde, a tradicional "Spinning Marathon", a fim de sensibilizar a opinião pública para o tema da doação de órgãos. O evento terá lugar este domingo entre as 10h00 e as 18h30 nos salões da Luxexpo The Box. A informação sobre o evento está disponível em www.luxtransplant.lu.

Onde me posso registar como doador?

Como mencionado acima, no Luxemburgo, qualquer pessoa falecida é potencialmente considerada como dador de órgãos. Contudo, subscrever o "passaporte da vida", o cartão luxemburguês de dador de órgãos, facilita o trabalho dos médicos e evita decisões difíceis para a família. "O cartão de dador de órgãos 'passaporte de vida' é gratuito e pode ser obtido nos seguintes locais: farmácias, consultórios médicos, autoridades locais, na receção de Guichet.lu, no Ministério da Saúde ou na Luxtransplant", explica o ministério em comunicado.

O cartão também pode ser encomendado online em sante.lu. Informação adicional sobre doação de órgãos está também disponível no site.

Mais do que nunca, esta campanha de sensibilização é importante. E por uma boa razão, a pandemia de certa forma travou os transplantes, no Luxemburgo como em qualquer outra parte do mundo. De facto, em 2021, houve apenas 2 transplantes de múltiplos órgãos e 3 outras doações no Luxemburgo.

Três pacientes morreram à espera de transplante

Assim, apenas 5 órgãos do Luxemburgo puderam ser transplantados com sucesso pelos centros da rede Eurotransplant (a rede europeia para a gestão da remoção e transplante de órgãos). Estes números foram inferiores em 2020, ano em que apenas três transplantes de múltiplos órgãos se realizaram no Luxemburgo. A título de comparação, antes da crise sanitária, em 2019, puderam ser transplantados 22 órgãos.

A sensibilização é cada vez mais importante, já que a lista de espera está a tornar-se cada vez mais longa. De facto, 90 novos pacientes, mais 9 do que em 2020, foram registados na lista de pré-transplantação à espera de um transplante num centro no estrangeiro em 2021. No último ano, 26 novos pacientes foram acrescentados à lista e 3 destes infelizmente morreram no último ano. Por outro lado, 32 residentes foram transplantados em centros no estrangeiro em 2021, um aumento em relação a 2020.

Finalmente, em 2021, o Luxembourg Transplant foi contactado por 7 potenciais doadores que não puderam ser aprovados por razões médicas ou devido a determinada objeção.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule - Luxemburger Wort.)

