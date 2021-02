O Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (Luxembourg Institute of Science and Technology - LIST) divulgou a criação de uma tecnologia capaz de fazer o mapeamento de inundações à escala global.

LIST cria tecnologia capaz de mapear inundações à escala global

Henrique DE BURGO

Trata-se da ferramenta conhecida como HASARD, que foi experimentada durante o furacão Harvey, em 2017 nos Estados Unidos, e nas inundações em Moçambique e em Myanmar, em 2019.

Esta ferramenta faz o rastreio do planeta através de satélites da Agência Espacial Europeia e é gerida pela empresa com origem em grupos de investigação WASDI, criada em dezembro passado pelo LIST e por mais duas empresas (a luxemburguesa RSS Hydro, especialista em deteção remota ambiental e modelagem de riscos hídricos, e a FadeOut, especialista italiana em software).

Além do mapeamento de inundações, a empresa da área de inovação está a desenvolver novas aplicações que permitem mapear incêndios florestais, movimentos de embarcações e alterações urbanas.

Entre os organismos que já começaram a trabalhar com esta nova tecnologia estão as agências espaciais luxemburguesa e europeias, o programa da NASA sobre desastres em ciências da Terra, o programa alimentar mundial das Nações Unidas e vários membros da Parceria para as Inundações Globais (Global Flood Partnership - GFP).



