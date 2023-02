Carruagens sobrelotadas, cancelamentos e perturbações nos horários. Passageira lançou uma petição online onde pede que a situação seja resolvida.

Sociedade 6 4 min.

Metz-Luxemburgo

Linha TER. "Estou farta de viajar em condições deploráveis"

Pascal MITTELBERGER Carruagens sobrelotadas, cancelamentos e perturbações nos horários. Passageira lançou uma petição online onde pede que a situação seja resolvida.

Quinta-feira de manhã, Antonietta Salaris saiu de casa às 6h45 para chegar ao seu local de trabalho, no Luxemburgo, por volta das 8h. Só chegou às 10h.

Antonietta planeava apanhar o comboio habitual, às 7h11, na estação de Hagondange. Mas, mais uma vez, nada saiu como planeado. O descarrilamento de um comboio no decorrer das obras ferroviárias durante a noite, perto de Zoufftgen, causou grandes perturbações na circulação do TER na quinta-feira. Durante toda a semana, e ainda na manhã desta sexta-feira, os passageiros da linha Metz-Luxemburgo desesperaram devido à falta de comboios.

“Consegui embarcar num comboio cheio por volta das 7h40 em Hagondange, para o terminal de Thionville. Lá, quando o primeiro comboio de Metz chegou, às 8h26, foi impossível entrar. Eram tantas as pessoas apinhadas que as portas não fechavam. Finalmente consegui apanhar o das 8h46, igualmente cheio. Foi uma loucura”, declarou Antonietta Salaris.



Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Uma semana de inferno no TER

A confusão na linha Nancy-Metz-Luxemburgo tem sido recorrente e o que aconteceu esta semana resume o estado catastrófico do serviço ferroviário de Lorraine:

• Terça-feira, 7 de fevereiro. Greve dos ferroviários devido à mobilização contra a reforma das pensões em França: apenas cinco comboios de manhã entre Metz e Luxemburgo, outros cinco à noite no sentido contrário. Mais nenhum durante o dia.

• Quarta-feira, 8 de fevereiro. Um acidente, cerca das 8h00 da manhã, perto da estação de Bettembourg, levou à interrupção da circulaação de comboios até à tarde. Quando o tráfego foi retomado, ocorreu um problema material, no lado francês. Os distúrbios duraram até a noite.



• Quinta-feira, 9 de fevereiro. Inúmeras perturbações e atrasos marcaram o dia, devido ao descarrilamento de um comboio das obras, perto de Zoufftgen.

Sexta-feira, 10 fevereiro. A greve dos sinalizadores na mobilização contra a reforma das pensões está a provocar grandes perturbações no tráfego da linha TER, como avisa o SNCF, e o cancelamento dos comboios entre Nancy e Luxembourgo e de Thionville e Longwy.

Os passageiros têm sofrido, muitas vezes em silêncio, mas agora dizem basta. Como Antonietta Salaris: "Os problemas são recorrentes. Existem há anos e estão a piorar. Estou farta de viajar em condições deploráveis", desabafa.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

6 Os passageiros da linha TER Nancy-Metz-Luxembourgo tem passado um verdadeiro inferno nos últimos tempos. Photo: virgule.lu

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Os passageiros da linha TER Nancy-Metz-Luxembourgo tem passado um verdadeiro inferno nos últimos tempos. Photo: virgule.lu Os passageiros da linha TER Nancy-Metz-Luxembourgo tem passado um verdadeiro inferno nos últimos tempos. Photo: virgule.lu Os passageiros da linha TER Nancy-Metz-Luxembourgo tem passado um verdadeiro inferno nos últimos tempos. Photo: virgule.lu Os passageiros da linha TER Nancy-Metz-Luxembourgo tem passado um verdadeiro inferno nos últimos tempos. Photo: virgule.lu Os passageiros da linha TER Nancy-Metz-Luxembourgo tem passado um verdadeiro inferno nos últimos tempos. Photo: virgule.lu Os passageiros da linha TER Nancy-Metz-Luxembourgo tem passado um verdadeiro inferno nos últimos tempos. Photo: virgule.lu

Uma petição para tudo encarrilar

Para pedir melhorias no serviço, Antonietta Salaris lançou na quarta-feira uma petição online, intitulada "Acabem com as deploráveis condições de transporte na linha TER Nancy-Metz-Luxemburgo". "Precisamos de uma grande mobilização, para que os gestores da SNCF compreendam que isto está a tornar-se insustentável para quem só quer ir trabalhar", escreve.

Antonietta trabalha no Luxemburgo desde 2001. Durante muitos anos, esta passageira fez o percurso casa-trabalho no seu automóvel. "Mas a situação na A31 estava cada vez pior, por vezes cheguei a demorar até duas horas e meia para fazer a viagem. Por isso, desde há dois ou três anos, decidi passar a apanhar o comboio". Pensou que o seu quotidiano iria melhorar... Nãao aconteceu.

Para além dos acidentes nas linhas, como aconteceu quarta e quinta-feira, esta residente de Moselle aponta um grande problema de gestão. "Há uma evidente falta de comboios. As pessoas viajam amontoadas nas carruagens, viajamos como o gado. Desde o fim do teletrabalho ilimitado que a situação tem francamente piorado", diz.

Abandonar o comboio e o Luxemburgo

A peticionária apercebe-se bem das consequências destes constantes problemas na linha TER. "Afetam a moral dos passageiros. As pessoas estão stressadas e cansadas. Trabalham 40 horas semanais e, depois, as viagens são complicadas. Algumas pessoas quebram".

Antoinetta explica que "quebrar", significa que deixam os empregos no Luxemburgo. E lá se vai o salário aliciante. A própria já começa a ponderar a hipótese. "Não estou longe da reforma mas, francamente, estou farta desta situação. Vejo uma grande diferença em comparação com os meus primeiros anos de trabalho no Luxemburgo. Há um número crescente de trabalhadores fronteiriços, mas as condições estão a piorar cada vez mais".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Os líderes franceses e luxemburgueses debatem regularmente os investimentos a serem feitos nas linhas ferroviárias, mas na prática ainda não houve qualquer efeito visível. As promessas feitas de comboios adicionais e da melhoria da frequência do serviço até 2028 parecem hoje ilusórias.

Nos últimos meses, os utilizadores da linha Nancy-Metz-Luxemburgo tiveram de lidar com muitos problemas: o bloqueio de Bettembourg no verão passado, uma escassez recorrente de comboios, os trabalho noturnos nas obras ferroviárias que alteram o horário diurno dos comboios, uma ação laboral local de meados de dezembro a meados de janeiros e as greves contra a reforma das pensões, em França. A tudo isto juntam-se as falhas nos equipamentos e os incidentes nas linhas. É muito, demasiado para alguns, que preferem abandonar o comboio e o Luxemburgo.

*Artigo publicado originalmente no Virgule e traduzido para o Contacto por Paula Santos Ferreira.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.