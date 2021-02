A campanha surgiu numa altura em que a saúde mental dos mais novos parece estar a sofrer os efeitos da pandemia.

Linha de apoio do Gabinete Nacional da Infância foi contactada 60 vezes

Susy MARTINS Criada para ajudar crianças, jovens e suas famílias durante a pandemia da covid-19, a linha de apoio do Gabinete Nacional da Infância (Office Nacional de l’Enfance – ONE, em francês) foi contactada 60 vezes desde o Natal. Altura em que foi lançada nas redes sociais a campanha #act4support, uma iniciativa em prol do bem-estar dos jovens em tempos de pandemia. A campanha surgiu numa altura em que a saúde mental dos mais novos parece estar a sofrer os efeitos da pandemia.

Numa entrevista à RTL, o diretor do ONE, Gilles Dhamen, explicou que se tratam de chamadas do foro psicológico, mas também coisas mais simples, como problemas em organizar o dia a dia nas famílias, sendo que muitos pais estavam sobrecarregados com o planeamento do ensino à distância.

Segundo o Gilles Dhamen, metade das chamadas eram de pais que não sabiam lidar com o comportamento dos filhos em casa, sendo que o Gabinete Nacional da Infância tentava logo em ajudar por telefone ou mandava um profissional a casa das pessoas para as ajudar a encontrar uma solução.

Saúde mental. Governo lança campanha destinada aos jovens nas redes sociais O Ministro da Educação revelou recentemente que os pensamentos suicidas dos jovens aumentaram 15% nos últimos tempos.

Relativamente aos problemas do foro psicológico, estes casos foram transmitidos ao Centro Psicossocial e de Acompanhamento Escolar (CePas), responsáveis pela ajuda psicossocial nas escolas.

Note-se que o ministro da Educação, Claude Meisch, revelou recentemente que os pensamentos suicidas dos jovens aumentaram 15% nos últimos tempos, algo que está a preocupar o Governo, que lançou uma série de iniciativas para fazer face à situação.

Mas também houve muitos jovens a procurar ajuda, nomeadamente devido a problemas de alojamento. Nestes casos, foi-lhes indicado estruturas de acolhimento onde puderam encontrar refúgio.

Atualmente há três pessoas a trabalhar neste serviço de ajuda. O número desta linha de apoio é o 8002-9393 e funciona de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.