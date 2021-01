A limitação da poluição atmosférica aos níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde poderia evitar mais de 50.000 mortes anuais na Europa, de acordo com um estudo da própria OMS.

Sociedade 2 min.

Limitar a poluição atmosférica "poderia evitar 50.000 mortes na Europa"

AFP A limitação da poluição atmosférica aos níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde poderia evitar mais de 50.000 mortes anuais na Europa, de acordo com um estudo da própria OMS.

A OMS estima que a poluição atmosférica mate mais de 7 milhões de pessoas por ano e é uma das principais causas de doença e ausência no trabalho a nível mundial. Num estudo publicado esta quarta-feira na revista Lancet Planetary Health, a organização estimou a carga de morte prematura devida a estes dois poluentes em quase 1.000 cidades por toda a Europa. E concluiu que a redução de PM2,5 e NO2 para níveis seguros da OMS poderia evitar 51.213 mortes prematuras todos os anos.



As cidades, com as suas ruas cheias e o seu elevado consumo de energia, são focos de doença ligadas à poluição do ar. A OMS recomenda que as partículas finas (PM2,5) não excedam 10 miligramas por metro cúbico de ar, em média anual. Para o óxido nitroso (NO2), o limiar a não ser excedido é de 40mg/m3.

Quase 125.000 mortes anuais poderiam ser salvas se os níveis de poluição atmosférica fossem reduzidos aos mais baixos registados no estudo, dizem os seus autores. Mark Nieuwenhuijsen do Instituto de Barcelona para a Saúde Global (ISGlobal) afirmou que a investigação "prova que muitas cidades ainda não estão a fazer o suficiente para combater a poluição atmosférica".

"Os níveis acima das diretrizes da OMS estão a conduzir a mortes desnecessárias", disse. Utilizando dados específicos das cidades sobre modelos de poluição atmosférica combinados com números de mortalidade, os investigadores formaram uma "pontuação de carga de mortalidade" classificando as cidades individuais da melhor para a pior.

UE assume falha na proteção dos mares. ONGs exigem ação imediata Grupos ambientais propõem um plano urgente de ação para salvaguardar a vida marinha, uma vez que as leis existentes não estão a ser aplicadas pela União Europeia.

As mortes devidas à poluição atmosférica variaram muito, sendo os níveis de NO2 em Madrid, por exemplo, responsáveis por 7% das mortes anuais. As cidades da região do Vale do Pó no norte de Itália, Polónia e República Checa foram as mais elevadas em termos de carga de mortalidade, com as cidades italianas de Brescia, Bergamo e Vicenza todas dentro do top cinco para concentrações de PM2,5.

Entre as cidades com menor carga de mortalidade contam-se Tromso na Noruega, Umea na Suécia e Oulu na Finlândia, bem como a capital islandesa, Reiquiavique.

Em média, 84% da população das cidades estudadas foram expostas a níveis de PM2,5 acima da diretriz da OMS. Nove por cento foram expostos a níveis de NO2 superiores aos recomendados, segundo o documento.

Sasha Khomenko, co-autora do estudo do ISGlobal, defendeu a importância de implementar medidas locais de redução de emissões à luz da elevada variabilidade da mortalidade ligada à falta de ar.

"Precisamos de uma mudança urgente do tráfego motorizado privado para os transportes públicos e ativos (e) uma redução das emissões da indústria, aeroportos e portos", disse ela. Khomenko considerou também que a proibição da combustão doméstica de madeira e carvão ajudaria as cidades altamente poluídas da Europa Central, e apelou a mais árvores e espaços verdes nas áreas urbanas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.