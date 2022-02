Depois de uma redução de 15% no início do ano, o serviço será reforçado a partir de 21 de fevereiro.

Ligação entre Luxemburgo e Nancy com mais 11 comboios a partir deste mês

Maria MONTEIRO Depois de uma redução de 15% no início do ano, o serviço será reforçado a partir de 21 de fevereiro. Os trabalhadores transfronteiriços voltam a ter mais transportes em hora de ponta.

A linha 90 dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL), que liga a capital à Lorena, vai ter à sua disposição mais 11 comboios a partir de segunda-feira, 21 de fevereiro. São boas notícias para os trabalhadores transfronteiriços, cuja mobilidade estava condicionada desde o início de janeiro devido à redução dos serviços em 15% na região do Grande Este.

Os comboios passam a circular em maior número graças à retoma de 11 horários da conexão francesa e luxemburguesa. Os passageiros pendulares poderão voltar a contar, por exemplo, com o comboio das 5h46 de Metz, o das 7h36 de Thionville e o das 18h09 para Metz, facilitando-se as suas deslocações durante as horas de ponta.

Nas últimas semanas, o serviço francês de comboios regionais TER ficou amplamente reduzido à conta da ausência de vários trabalhadores infetados com a covid-19 e da necessidade de manutenção do equipamento. "A partir de 21 de fevereiro, regressam nove dos dez comboios previstos, havendo um regresso gradual ao plano de transporte habitual", anunciou a SNCF, em comunicado de imprensa, esta quarta-feira.

Frota será reparada até junho

A transportadora francesa alertou, ainda, para o aumento de incidentes com o material em circulação, tais como colisões com animais selvagens. Comparando os dados do outono de 2019 e 2021, verifica-se que as ocorrências são três vezes mais frequentes.

Dado que os comboios precisam urgentemente de revisão e reparação, a SNCF elaborou um plano de ação para "tratar de toda a frota de equipamentos até junho": o horário de trabalho vai ser ajustado e a equipa vai ser reforçada com o recrutamento de pessoal de vários centros de manutenção, de novos funcionários e de trabalhadores temporários, e com a aquisição de equipamento de outras regiões.

Eis os comboios que regressam:

TER 88704 Metz/Luxemburgo, partida às 5h46

TER 88801 Luxembourg/Thionville, partida às 6h58

TER 88804 Thionville/Luxemburgo, partida às 7h36

TER 88719 Luxemburgo/Metz, partida 8h16

TER 88734 Metz/Luxemburgo, partida 11h46

TER 88731 Luxemburgo/Metz, partida 12h48

TER 88750 Metz/Luxemburgo, partida 17h03

TER 88759 Luxemburgo/Metz, partida 18h09

TER 837563 Nancy/Metz, partida 17h28

TER 88774 Metz/Luxemburgo, partida 19h46

TER 88777 Luxemburgo/Metz, partida 21h16

