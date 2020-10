O código de vestuário criado pelo Liceu Clássico de Diekirch está a causar polémica. Uma petição para acabar com estas regras consideradas sexistas já recolheu mais de mil assinaturas. O Ministério da Educação diz que a escola tem liberdade para o fazer.

Sociedade 2 min.

Liceu quer acabar com roupas sexistas e que apelam à violência e à droga

Madalena QUEIRÓS O código de vestuário criado pelo Liceu Clássico de Diekirch está a causar polémica. Uma petição para acabar com estas regras consideradas sexistas já recolheu mais de mil assinaturas. O Ministério da Educação diz que a escola tem liberdade para o fazer.

Nada de grandes decotes, nem barrigas à mostra. "A roupa interior, as costas, o peito e as nádegas devem estar tapadas", pode ler-se no código de vestuário emitido pela direção do Liceu Clássico de Diekirch que está a causar polémica. O documento acrescenta que "os alunos devem retirar chapéus, bonés, óculos escuros e auscultadores antes de entrar. As roupas não podem ter representações racistas, sexistas, que enalteçam a a droga, sexo e violência".

As normas divulgadas no início do ano, no "Código de Vida" do liceu, já levaram ao lançamento de uma petição a exigir a sua revogação por ser considerado "sexista". Um documento que já recolheu cerca de 1.100 assinaturas. Também a Juventude Socialista do Luxemburgo emitiu um comunicado a exigir o fim deste código. "É chocante pedirem às raparigas para se cobrirem", afirma Sabrina Hellighausen da Juventude Socialista. Com este código "estão a passar a mensagem errada que é por se vestirem de uma determinada forma que as jovens são vítimas de assédio sexual", acrescenta Jill Feipel da mesma organização.

Regras "ridículas"

À entrada da escola tudo parece normal. Mas ninguém estava à espera destas regras que surgiram do nada. "É ridículo", dizem a uma só voz três estudantes de 16 anos. "As raparigas vestem-se de uma forma normal e não de uma forma provocante", afirma uma das alunas. "Ficamos revoltadas porque as regras não se aplicam aos rapazes”, diz uma estudante luso-descente em declarações ao Contacto. “Em vez de estarem preocupados com os cuidados a ter para evitar a propagação da covid-19 estão a impor regras que não fazem sentido”, acrescenta.

Diretor da escola diz que o assunto já está esclarecido

A iniciativa de avançar com este código de conduta foi de Marcel Kramer, diretor do Liceu Clássico de Diekirch. O responsável assegura que "já reuniu com o comité dos alunos e tudo ficou esclarecido". Foi também emitida uma circular lida em todas as turmas "para clarificar os pontos" do regulamento. O diretor não percebe a polémica. "Todas as escolas têm um código de vestuário", sublinha.

O Ministério da Educação esclarece que "os serviços competentes do ministério já contactaram a direção do liceu", sublinhando, no entanto que "uma intervenção do ministério não é necessária neste caso".

Em resposta a questões do Contacto o Ministério da Educação esclarece que "o regulamento grão-ducal respeitante à ordem interna e disciplina nos liceus estabelece que a roupa a utilizar deve ser correta". Sublinha ainda, que "a lei autoriza os liceus a determinar regras específicas complementares que podem ir para além do regulamento grão-ducal. A grande maioria de liceus prevê linhas diretrizes sobre a roupa a usar na sua carta escolar".

