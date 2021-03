O Ministério da Educação já confirmou o caso. Professor foi despedido.

Liceu Hubert Clement. Professor tira fotografias a pénis com telemóvel de aluna

Susy MARTINS

Um professor do liceu Hubert Clement, em Esch-sur-Alzette, é acusado de ter tirado fotografias ao seu pénis com o telemóvel de uma aluna. O caso foi denunciado pelo jornal Tageblatt e confirmado pelo Ministério da Educação.

Segundo a publicação, a aluna teve de entregar o telemóvel ao professor, por razões ainda desconhecidas, sendo que este lho devolveu no dia a seguir. Quando recuperou o telefone, a jovem deparou-se com várias fotos das partes íntimas do docente na 'galeria de fotos'. Em certos telemóveis não é preciso conhecer o código ou palavra-chave para tirar fotografias, que ficam automaticamente salvaguardadas.

A pedido do jornal, o Ministério da Educação confirmou o caso e informou que o professor tinha admitido o ato. O docente foi imediatamente despedido "por motivos graves".



