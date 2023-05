Instalações foram inauguradas na semana passada.

Bettendorf

Liceu agrícola de Gilsdorf custou 115 milhões

Diana ALVES

O novo liceu técnico agrícola de Gilsdorf, na comuna de Bettendorf, custou 115 milhões de euros. Trata-se do custo provisório da infraestrutura, que, apesar de estar em funcionamento desde setembro de 2021, foi inaugurada oficialmente na semana passada.

Numa nota divulgada à margem da inauguração, os ministérios da Mobilidade e Obras Públicas e da Educação destacam que o acesso ao liceu pode agora fazer-se também pela nacional N14, que liga as localidades de Diekirch e Stegen.

As entidades frisam também o facto de o campus ter um ‘parque de estacionamento ecológico’ com capacidade para cerca de 100 carros e 50 bicicletas. São, no total, cerca de 15 hectares de superfície que acolhem os vários edifícios do liceu, todos eles ligados entre si.

Outro aspeto que os ministérios salientam diz respeito à atenção dada às energias renováveis, nomeadamente através de 2.925 painéis solares instalados no local, cuja eletricidade produzida é utilizada diretamente pelo liceu.

