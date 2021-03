Pais podem pedir a licença até às férias de verão, caso a pandemia venha a impedir o funcionamento, presencial, das atividades dirigidas aos mais novos.

Licença por razões familiares alargada até meados de julho

Ana TOMÁS

A licença por razões familiares vai ser alargada até ao verão. O Conselho de Ministros decidiu esta quarta-feira, 17 de março, prolongar o atual pedido de licença por razões familiares, em vigor desde 21 de janeiro deste ano, até dia 17 de julho.

Segundo o comunicado do Governo, o novo projeto de lei visa prorrogar a manutenção destas licenças com o objetivo de manter, para os pais que assim o venham a necessitar, a possibilidade de se adaptarem rapidamente às consequências que a situação pandémica atual ainda pode ter.

Próximos dias vão determinar regresso (ou não) de ensino à distância Com as férias da Páscoa a começar em breve, a dúvida tem sido novamente colocada por pais e professores.

O prolongamento do prazo visa dar continuidade a esse apoio, pelo menos até às férias de verão, quer aos pais de crianças vulneráveis, quer aos que sejam afetados por eventuais encerramentos de escolas ou de estruturas de acolhimento e cujos filhos tenham menos de 13 anos de idade.

Recorde-se que antes das férias da Páscoa, o Governo vai iniciar os testes rápidos em seis escolas do país. O objetivo é alargar, posteriormente, a iniciativa a todas as escolas do Luxemburgo.

Esta semana, o ministro da Educação, Claude Meisch, afirmou à RTL que "caso se consiga manter o número de novas infeções em cerca de 300 por semana nas escolas, não será preciso regressar ao ensino à distância".

