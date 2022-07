É uma de duas petições que será discutida em audiência pública no outono.

Petição

Licença parental deverá passar a ser de nove meses

A Comissão de Petições examinou esta sexta-feira duas petições para determinar se correspondiam aos critérios para serem levadas a discussão.

A petição 2332, que solicita uma extensão da licença parental de seis para nove meses, atingiu o número de assinaturas necessário (4.814) para ser debatida publicamente pela Câmara dos Deputados.



O melhor 'congé parental' é no Luxemburgo A licença parental não existe só em benefício dos mais pequenos. É um meio que permite a adaptação dos adultos ao dantesco desafio de trazer uma criança ao mundo.

O autor da petição 2301, que reuniu 4.814 assinaturas, poderá também comparecer perante os parlamentares com o seu pedido de um serviço pediátrico e uma maternidade com serviço 24 horas por dia no norte do país.

Segundo a presidente da comissão, Nancy Arendt (CSV), a data para as duas audições públicas no outono ainda não foi fixada, mas deverá ser conhecida durante o Verão.

Recentemente, duas outras petições foram também muito bem sucedidas, nomeadamente a que diz respeito à redução do tempo de trabalho, que foi encerrada a 28 de julho e recolheu 6.285 assinaturas.

A 13 de julho, a petição "Dois dias de teletrabalho por semana para todos, incluindo os trabalhadores transfronteiriços" bateu recordes de assinaturas em apenas algumas horas. Esta sexta-feira, já tinha mais de 13.595, e poderá ainda ser assinada até 23 de agosto.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

