A fava

Lições de humildade na fronteira americana

Tinham sido mais de 12 horas de trajeto, entre viagens de avião e escalas em aeroportos. Saí do Luxemburgo de manhã e cheguei a Washington DC ao final do dia, depois de uma paragem atribulada em Amesterdão – em que tive de correr quase tão rápido como o Hussein Bolt para conseguir fazer a transferência de voos em tempo útil.

Já previa que isso acontecesse. Nos últimos anos aprendi esta lição preciosa de aeronáutica: quando se sai do Findel em direção a um destino que não implique um voo direto, ou a escala é demasiado longa ou então é inacreditavelmente curta. Neste caso, corri que nem um desalmado e, apesar de transpirado e ofegante, lá consegui embarcar para o meu destino no último minuto.

Eu, que vivo no espaço Schengen e tenho passaporte português, habituei-me rápido a ignorar a desumanidade que acontece todos os dias a quem vem de fora.

O interior de um avião é o espaço menos natural onde um ser humano pode ir parar. Temos de permanecer quietos quando estamos inquietos, temos de nos sentar direitos quando nos apetecia ficar deitados ou deixarmo-nos esparramar. Não podemos dar demasiadas voltas de um lado para o outro, nem podemos ficar num canto a conversar com alguém.

Ao fim de oito horas e meio de desconforto, aterrámos finalmente na capital americana. Pessoalmente, não via a hora de ir fumar um cigarro, mas cedo percebi que podia tirar o cavalinho da chuva.

Eu já tinha vindo suficientes vezes aos Estados Unidos para saber que a passagem nos serviços de imigração e fronteiras podia levar algum tempo. Acabou por demorar duas horas e meia, e é por isso que trago este assunto à estampa. Porque num aeroporto americano eu senti o que sentem milhares de cidadãos extracomunitários que todos os dias desembarcam em aeroportos da União Europeia.

Primeiro fomos transportados numa espécie de bunker móvel que nos levou ao edifício de fronteira. Havia quase 40 cabinas com agentes dos serviços de fronteira, mas apenas metade estava ocupada. Então a fila prolongava-se por um labirinto apertado que durava quilómetros, e em que se acumulavam rostos cansados pelas viagens transatlânticas.

Os bebés desatavam em choro, os velhotes desesperavam com as dores nas pernas, uma rapariga chinesa quase desmaiou ao meu lado de cansaço. Naquela espera não havia seres humanos, ou pelo menos ninguém se sentia humano. Éramos simplesmente carne para canhão.

Depois, ao balcão, os agentes inspecionavam os passaportes, verificavam os vistos, repetiam perguntas atrás de perguntas sobre a motivação que nos havia levado a viajar para os Estados Unidos. Ainda que eu tivesse vindo a convite do país, com visto e carta do embaixador, aquele questionário intensivo estava feito para me sentir um potencial criminoso. Engoli em seco, respondi a tudo e, pronto, entrei.

Foi aí que dei por mim a pensar nos milhares de cidadãos brasileiros e cabo-verdianos e angolanos e guineenses e de muitos outros países que todos os dias chegam à Europa. Eu, que vivo no espaço Schengen e tenho passaporte português, habituei-me rápido a ignorar a desumanidade que acontece todos os dias a quem vem de fora.

E, como não passo por isso, não lembro dos bebés que choram, dos velhotes que aguentam horas de pé, da chinesa que quase desmaia na fila de espera. Em Washington, fui obrigado a lembrar-me. E foi um belo banho de humildade. Ninguém devia ser tratado assim.

