Levas de migrantes, capitalismo e pobreza

Diogo RAMADA CURTO Álvaro Cunhal escreveu ser “completamente falso que o progresso técnico e o aumento da produtividade e da produção provoquem, na economia capitalista, um melhoramento da situação dos trabalhadores rurais”. Mas será tal afirmação verdadeira?

Em inícios do século XX, julgava-se que as levas dos trabalhadores migrantes, que tinham por destino o Alentejo, vinham substituir os escravos de algumas gerações atrás. Quem assim argumentou foi Ezequiel de Campos, no quadro de uma visão bem racista, em que se atribuía às populações do Norte as virtudes da raça portuguesa e às do Sul do Tejo características próprias dos que tinham sido sujeitos à mistura racial, logo, semelhantes às dos povos bárbaros, sem grandes tradições de saber usar os recursos hídricos e sem terem sequer beneficiado das políticas económicas governamentais. Já o minhoto e o transmontano não tolerariam sequer uma existência semi-nómada [A Conservação da Riqueza Nacional (Porto: E. de Campos, 1913), pp. 126-127, 142-143].

Em 1940, considerava-se que para o Vale do Sado vinham trabalhadores dos distritos de Coimbra, Viseu, Aveiro, Santarém, Évora e Faro. Os oriundos dos dois primeiros distritos eram os ratinhos ou galegos, enquanto os de Aveiro eram conhecidos como caramelos. De Santarém, de Coruche sobretudo, e de Faro vinham ranchos de mulheres e de rapazes. Enquanto de Évora (Alcáçovas e Montemor-o-Novo) vinha pessoal mais especializado, tais como tiradores de cortiça, limpadores de montados, tosquiadores de ovinos. A cultura do arroz era ali predominante e os ranchos nas regiões orizícolas tinham ali trabalho para quase meio ano. Quanto aos ranchos que se dirigiam para o Vale do Tejo, a sua origem estava, sobretudo, na Beira Litoral e na Beira Alta.

Ainda em 1961 se quantificava o movimento migratório de população sazonal, que podia ir até deslocações de meio ano, em 70 a 100.000 indivíduos, que eram recrutados em grupos de 20 a 40 pessoas. O seu objectivo era duplo: aumentar o pecúlio individual e familiar com base em trabalho acrescido e melhores salários. Existiam, porém, outros resultados menos prazenteiros, imputados aos migrantes: “trabalho duro e seguido, promiscuidade e, quantas vezes, a degradação moral, nem só resultante da promiscuidade de gente rude, dessensibilizada pela vida” [Alguns aspectos do problema dos ranchos migratórios (Lisboa: Ministério da Economia, Secretaria de Estado da Agricultura, Junta de Colonização Interna, 1959), relatório dactilografado BNP, SC 134717 v], p. 2].

Era, pois, urgente tomar medidas, mesmo reconhecendo que os migrantes iriam diminuir nos tempos mais próximos em virtude do parcelamento das grandes unidades agrícolas regadas, no Sul. Assim, haveria que começar por impedir o trabalho dominical, que deveria ser remunerado pelos proprietários. Depois, teriam de se imputar mais responsabilidades aos recrutadores que deveriam zelar pelas condições de trabalho do grupo, tendo para isso de estar inscritos na câmara municipal da sua residência, competindo a esta instituição autorizar que trabalhassem como recrutadores.

Os proprietários teriam também de ser responsabilizados, não podendo desconhecer a situação, a ponto de todos os problemas do rancho serem filtrados pelo feitor e recrutador. A este último respeito, a formulação acerca da violência a que estavam sujeitas as mulheres era clara: “a rápida actuação policial, judicial ou administrativa, nesta última hipótese, em muito poderia ajudar a lembrar, a quem aliás o sabe bem, que as filhas dos outros, mesmo pobres, e sobretudo, por mais fracas e sujeitas, merecem pelo menos o mesmo respeito que as mulheres da sua própria família” [Idem, p. 7].

Depois, tinha de se fazer cumprir a lei no que respeitava às instalações: separadas por sexos, com cozinhas comuns, instalações higiénicas, iluminação e arrecadações).

Neste domínio, reconhecia-se que não bastavam as boas intenções dos legisladores, do Estado, dos organismos corporativos, dos patrões e empresários, muito em particular dos que eram os maiores beneficiários das grandes obras de valorização hidroagrícola do Estado, como sucedia com a cultura do arroz.

Porventura mais impressionante, na argumentação de quem escreveu o mesmo relatório sobre os ranchos migratórios, mostrando-se particularmente interessado em perceber o que estava mal nas zonas de cultura do arroz, é a comparação com o que se passava nas colónias. A experiência ali acumulada deveria inspirar modelos e uma lição. Sendo notório que salário e alimentação se encontravam sempre interligados, constatava-se que os ranchos poupavam na alimentação com o objectivo de amealharem ao máximo. Ora, nas colónias, os angariadores ou recrutadores brancos zelavam pelas condições de trabalho dos ranchos de “mão-de-obra indígena”. E, embora o denominado indígena preferisse a palhota à casa de alvenaria, no que se lhe dava razão, no que dizia respeito à alimentação estava acautelado o fornecimento de uma alimentação equilibrada, em hidratos de carbono, proteína, vegetais e gorduras, sem esquecer a “ração de vitaminas sob a forma de fruta”. Este modelo, que era adoptado no chamado Ultramar, porventura idealizado, baseado no fornecimento da alimentação por parte da entidade patronal, deveria ser adoptado em Portugal [Idem, pp. 10-11].

Segundo os inquéritos feitos aos ranchos migratórios, sabia-se que os salários eram melhores e que o mesmo se passava com o alojamento e a alimentação, em comparação com o meio normal. Sobretudo a gente do Norte procurava amealhar ao máximo, cortando nas despesas de alimentação, vestuário, higiene e limpeza. Os patrões consideravam que os ranchos traziam pessoal mais barato e que tinha mais ritmo a trabalhar. Por sua vez, as respostas dos trabalhadores davam as seguintes explicações para as migrações: falta de trabalho (71%), necessidade de ganhar mais do que na terra (85%), e de ganhar aos Domingos, possibilidade de ganhar todo o salário de uma só vez, vontade de mudar de terra, protagonizada por jovens aventureiros (13%).

O principal sinal de imoralidade estaria, isso sim, na realização de bailes noturnos, quer no Ribatejo, Alentejo ou Douro. Para todos estes problemas, sobretudo, dos alojamentos, de miséria na alimentação e de imoralidade, era obrigatória a intervenção conjunta das autoridades estatais, administrativas e religiosas.

As medidas a tomar, sobretudo em relação à cultura do arroz no Tejo e Sado, dependeriam de novo inquérito a lançar, com a orientação de médico, agrónomo e assistente social. Bem como da responsabilização de todos os intervenientes, a começar pelos agentes recrutadores, que com a sua carteira profissional deveriam ser objecto de uma inspecção.

Paralelamente, antevia-se uma intromissão equilibrada do Estado e de outras entidades, incluindo dos párocos e assistentes sociais. Competindo a estes últimos vigiar e orientar as mulheres e os menores, “dificultando extraordinariamente a libertinagem (no mesmo plano social ou de patrões e capatazes para servidores)” [Idem, p. 17].

Como interpretar, então, a pobreza estrutural que tantos autores associam, por exemplo, aos trabalhadores dos arrozais do Vale do Sado? Seria ela uma consequência directa de investimentos e de uma agricultura capitalistas? A considerar válida uma tal hipótese, parece que retomamos, apenas, um dos enunciados de Karl Polanyi, ao defender que, com a Revolução Industrial, o aumento da riqueza contribuiu para o aumento da pobreza [A grande transformação: as origens políticas e económicas do nosso tempo, trad. Miguel Serras Pereira (Lisboa: Edições 70, 2012)].

Álvaro Cunhal disse-o de uma outra maneira: é “completamente falso que o progresso técnico e o aumento da produtividade e da produção provoquem, na economia capitalista, um melhoramento da situação dos trabalhadores rurais”. Nesta sequência, também escreveu que a “história de que cada qual recebe uma mais grossa fatia, quanto maior é o ‘bolo comum’ a partilhar, apesar de toda a sua lógica superficial, não [tem] o mínimo fundamento de verdade” [Álvaro Cunhal, Contribuição para o estudo da questão agrária, vol. I (Lisboa: Edições Avante, 1976), p. 69].

Melhor será, talvez, reconhecer o pouco que se continua a saber acerca da situação real da massa de assalariados no Alentejo, para além das queixas que se faziam ouvir acerca da permanente falta de braços, impondo limites às arroteias e ao desenvolvimento agrícola, bem como a preponderância da ganadaria [Orlando Ribeiro, A Evolução agrária no Portugal Mediterrâneo segundo A. Silbert (Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, 1970), p. 183].

De qualquer modo, é difícil aceitar o argumento da pobreza generalizada entre os trabalhadores, no âmbito de uma agricultura mais capitalista. É que o mesmo argumento pode contribuir para alimentar uma agenda militante, mas não explica por que razão as zonas mais produtivas ofereciam melhores condições de vida e constituíam-se em polos de atracção para os trabalhadores migrantes. Mais difícil, ainda, é perceber que a denúncia das condições de vida dos ranchos – feita por Alves Redol, Assis Esperança e tantos outros, atentos às situações de exploração e violência que pesavam, aos mais diferentes níveis, sobre os trabalhadores rurais, ranchos de migrantes, com as suas mulheres ou raparigas vulneráveis – não era um dado isolado. Pois tinha paralelo no discurso político do Estado sobre os mesmos.

