Por outro lado, alguns serviços passam a ser taxados. As novas regras entram em vigor a partir de 10 de janeiro de 2022.

Transações

Cliente POST? Levantar dinheiro em qualquer multibanco passa a ser gratuito

Susy MARTINS Por outro lado, alguns serviços passam a ser taxados. As novas regras entram em vigor a partir de 10 de janeiro de 2022.

Os cerca de 180 mil clientes que têm uma conta bancária na POST vão ter novas regras e nova tabela de preços a partir de 10 de janeiro de 2022. A simplificação e "uma conta para todos" são as palavras-chave da nova estratégia da empresa de correios e telecomunicações do Grão-Ducado.

Mas apesar de alguns serviços passarem a ser gratuitos, como levantar dinheiro no multibanco, outros passam a ser pagos. Assim, as despesas ligadas ao levantamento de dinheiro deixam de existir, tanto nos multibancos do país, como a nível internacional. Ou seja, os clientes POST que levantem dinheiro em qualquer caixa multibanco já não estão sujeitos ao pagamento de uma taxa. As transferências pela Internet passam também a ser gratuitas.

Por outro lado, passa a ser faturada a gestão das contas bancárias, sendo que a verba pode variar entre 2 e 7 euros por mês. Também os clientes com mais de 250.000 euros na conta corrente passam a pagar juros. As novas regras e tabela de preços entram em vigor a partir de 10 de janeiro de 2022.

A empresa tem um volume de negócios atual de 24 milhões de euros.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.