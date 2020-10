Ler correspondência alheia pode dar multa de 2.000 euros

Ler a correspondência alheia pode dar multas e até prisão.

Diana ALVES Ler a correspondência alheia pode dar multas e até prisão.

O código penal luxemburguês pune a chamada violação do segredo de correspondência com multas de 251 a 2.000 euros e/ou penas de prisão de oito dias a um mês. As penas foram lembradas pela ministra da Justiça, Sam Tanson, na resposta a uma questão parlamentar do deputado Fernand Kartheiser (ADR) sobre a violação do segredo de correspondência.

As telecomunicações também não escapam à lei. Os operadores que intercetarem SMS, por exemplo, também estão a infringir a legislação. Aqui, as sanções são multas entre 251 e 125.000 euros e/ou penas de prisão de oito dias a um ano.

Esta terça-feira o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) decidiu contra a recolha de dados de ligação e de localização dos utilizadores "de forma geral e indiscriminada" por operadoras de vários países. A instituição pede a criação de salvaguardas para uma recolha orientada e limitada no tempo, mas apenas em casos de "sérias ameaças à segurança nacional".



