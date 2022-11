Numa altura de subida dos preços da energia e de escassez de 'stocks', o Centro Europeu do Consumidor deixa várias recomendações para quem compra online estes produtos.

Lenha e 'pellets'. Defesa do consumidor alerta para fraudes na internet

Numa altura de subida dos preços da energia e de escassez de 'stocks', o Centro Europeu do Consumidor deixa várias recomendações para quem compra online estes produtos.

O Centro Europeu do Consumidor (CEC) do Luxemburgo lançou um alerta para o aumento de fraudes online relacionadas com a venda de lenha e 'pellets'.

"No contexto do aumento dos preços da energia e da escassez de stocks de lenha e 'pellets' de madeira, o número de sites fraudulentos está a crescer significativamente, com muitos consumidores a não receberem as encomendas e, consequentemente, a perderem o seu dinheiro", alerta a secção luxemburguesa do organismo europeu.

O CEC aconselha os consumidores a estarem atentos quando compram estes artigos através da internet e que estejam especialmente vigilantes face a ofertas "que soam demasiado boas para serem verdadeiras", como preços extremamente baixos, grandes disponibilidades de stock ou entregas feitas em prazos curtos de três a quatro dias.

Os esquemas fraudulentos online podem ser difíceis de detetar, uma vez que muitos replicam dados identificadores de empresas já existentes.

Por isso, o organismo de defesa dos consumidores europeus lembra que antes de se fazer uma compra online é importante verificar os termos e condições gerais de venda, o aviso legal do site, confirmar o contacto telefónico, tentando telefonar ao vendedor, e o endereço, recorrendo a um motor de busca (como o Google, por exemplo) para obter informações sobre a sua localização. Segundo o CEC, também é aconselhável tentar confirmar se o endereço é residencial ou de uma empresa existente.

Outro elemento que pode ajudar a verificar a autenticidade dos sites e daquilo a que este se propõe é ler os comentários online. Ao pesquisar o nome do site, é possível perceber, pelo tipo e quantidade de comentários, se aquele é reconhecido por ser fraudulento ou pouco confiável.

Além disso, é ainda importante estar atento às modalidades de pagamento possíveis. Quer se possa pagar com cartão de crédito ou através de um serviço de pagamento que ofereça proteção, o CEC aconselha o consumidor a certificar-se de que o local online para fazer o pagamento é seguro, através da confirmação da existência do símbolo de cadeado fechado e do endereço "https".

"Na maioria das vezes, os sites fraudulentos pedem-lhe para pagar através de transferência bancária ou outro métodos de pagamento não seguros que não permitem o reembolso nos casos de não entrega" de encomendas, explica o representante luxemburguês do organismo europeu, ao qual é possível apresentar dúvidas, questões e pedir mais informações, através do telefone +352 26 84 64-1 ou via email info@cecluxembourg.lu.





