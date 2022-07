De acordo com os vendedores, a procura por fogões a lenha aumentou exponencialmente nos últimos meses.

Lenha é cada vez mais escassa e cara no Luxemburgo

Musa Pilici estava ansioso por dar resposta a todas as encomendas de forma relaxada este ano. Há mais de 35 anos que vende lenha na Co-Labor, sobretudo para clientes privados. Mas, agora, fica pouco entusiasmado com o telefone que não para de tocar, porque é forçado a deixar cada vez mais clientes na mão.

"Cada vez mais pessoas se querem abastecer para o inverno, mas a oferta é cada vez menor", conta ao Luxemburger Wort. A procura por lenha tem aumentado significativamente desde a invasão russa da Ucrânia e, nas últimas semanas, deixou de ser um produto abundante para passar a ser um bem escasso. "Se não for feita uma encomenda agora, em setembro não vai haver nada", adverte. "Trabalho aqui há 35 anos e nunca vi tanta procura."

Na Co-labor, a madeira de faia vem de florestas com certificação FSC, um sistema internacional de certificação para gestão de florestas. Esta certificação é usada para classificar produtos de madeira e papel que advêm de florestas geridas de acordo com critérios ambientais e sociais específicos.

A cooperativa, que se alicerça nos princípios de desenvolvimento sustentável, afirma que não alterou os preços da lenha, apesar do aumento significativo da procura. "Mas, no geral, os preços no mercado subiram bastante", concede Pilici, que cobra 180 euros por dois metros cúbicos de madeira seca a granel. Outros comerciantes consideram provável um aumento de 40% dos preços-

Também na Gieweler Holzknacker tem sido difícil dar resposta à elevada procura por lenha, admite Claude Thein. "Temos muitos pedidos de clientes que querem preparar-se para o inverno. Infelizmente, não conseguimos satisfazê-los, sobretudo porque já não vendemos assim tanta lenha. O nosso ramo mais importante atualmente é o dos cavacos."

"Não se corta madeira suficiente"

"A situação é complicada", refere outro grande comerciante de madeira do Grão-Ducado. Há muitos clientes a ligar todos os dias. "Obviamente temem que a lenha se torne escassa e cara em setembro e outubro", refere. "Infelizmente, nós não conseguimos dar resposta à procura, porque nem nós temos recebido mais fornecimentos."

Outro problema é a reduzida exploração madeireira no Luxemburgo comparativamente ao passado. "Nós só vendemos madeira luxemburguesa, mas não é cortada lenha suficiente", lamenta o vendedor, que já pediu uma reunião com o ministério responsável para "encontrar soluções adequadas o mais rápido possível".

Por agora, tem recebido várias propostas de fornecedores do estrangeiro. "Todas as semanas alguém liga, mas não estamos interessados na oferta, porque temos o rótulo "Made in Luxembourg". Contudo, se não houver volta a dar à crise, admite vir a trabalhar com madeira estrangeira.

E critica a lógica do mercado luxemburguês. "Nós vendemos a nossa madeira para fora e depois importamo-la de novo [já em lenha], isso não faz sentido". Atualmente, o seu estabelecimento não consegue fornecer os clientes. "Está tudo esgotado e só voltaremos a ter stock em setembro."

Stock de fogões a lenha "é muito limitado"

Por outro lado, cresce a procura por pellets de madeira, assim como o seu preço. "Os pellets são quase duas vezes mais caros do que eram em 2020-2021, e tanto a lenha como os pellets estão a ser açambarcados porque as pessoas têm medo de ficar sem os sistemas de aquecimento", refere Uwe Klaas, técnico no De Kaminbauer.

A procura por fogões a lenha também cresceu substancialmente desde o início da guerra na Ucrânia, sendo que a produção é inconstante há semanas, de acordo com Klaas. "A disponibilidade deste produto é muito limitada de momento. Há vários fabricantes que só vão conseguir fazer as entregas no próximo ano."

Tal como outras indústrias, os fabricantes de fogões estão a sofrer as consequências de falhas na cadeia de abastecimento, o que atrasa o processamento das encomendas. Isto não afeta apenas peças importadas, muitas das quais vêm da China. Devido à elevada procura e aos insuficientes recursos humanos devido à covid-19, os fogões que são produzidos na Alemanha, por exemplo, e vendidos no Luxemburgo, também são afetados por problemas nas entregas.

Há muito que os fogões a lenha são populares no Luxemburgo, porque espalham um calor 'acolhedor'. Por outro lado, também podem ser fonte de partículas em suspensão. Mas o efeito poluidor da queima de lenha não parece ser uma preocupação para os clientes. "Em geral, os fogões a lenha só podem ser ligados se os limites de emissões e os níveis mínimos de eficiência definidos pela regulamentação do Grão-Ducado forem cumpridos", aponta Uwe Klaas. Estes limites de emissões variam se o fogão estiver ligado ao circuito de aquecimento ou não, e da energia que produzem.

"Além disso, dependendo da antiguidade do fogão ou, no caso de uma chaminé aberta, há a possibilidade de usar filtros para reduzir a poluição das partículas." Os novos fogões também são mais eficientes. "Os clientes notam que conseguem aguentar com muito menos madeira ao usar um novo modelo", conclui Klaas.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

