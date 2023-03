A ministra da Saúde fez o ponto de situação nestes serviços do Centre Hospitalier du Nord.

Lenert garante que maternidade e urgências pediátricas no CHdN estão asseguradas

A escassez de profissionais de saúde na maternidade do Centre Hospitalier du Nord (CHdN) e a gestão das urgências pediátricas no norte do país estiveram em discussão esta segunda-feira, na Câmara de Deputados.

Na sequência do debate, em setembro do ano passado, da petição 2301, "Para uma maternidade e uma unidade de urgência pediátrica aberta 24 horas por dia no Norte do Luxemburgo", e das ações tomadas para dar solução a essa exigência subscrita por milhares de residentes do Grão-Ducado, os deputados de várias comissões, nomeadamente Saúde e Educação, ouviram a garantia da ministra Paulette Lenert de que os serviços de maternidade e urgências pediátricas no CHdN estão assegurados.

A maternidade deste centro hospitalar teve de suspender as suas atividades durante dois meses em 2022, devido à falta de pessoal especializado (em consequência da demissão em bloco da equipa de cardiologia), uma situação que levou Steve Schmitz a criar uma petição (nº 2301) para exigir uma maternidade e urgências pediátricas a funcionar 24 horas por dia no CHdN.



A ministra da Saúde explicou aos deputados que, no caso das emergências pediátricas, o CHdN colabora agora com o Centre Hospitalier du Luxembourg (CHL) e que as equipas deste podem ser abordadas por teleconsulta para determinar se uma emergência deve ser transferida ou não para o CHL.

Além disso, acrescentou Lenert, parte dos profissionais de saúde foram submetidos a formação específica, dotando, desta forma, o CHdN de um anestesista pediátrico.

Projeto-piloto e estágios remunerados para reter futuros profissionais

De acordo com a responsável pela pasta da Saúde, tanto no Centre Hospitalier du Nord como no Centre Hospitalier Emile Mayrisch, no sul, foi criada uma clínica pediátrica de ambulatório como projeto-piloto.

A retenção de futuros profissionais de saúde (que sairão dos cursos atuais, como os quatro bacharelatos em enfermagem especializada da Universidade do Luxemburgo), é outra das apostas do Governo para combater a escassez de pessoal nos hospitais.

Representantes do Ministério do Ensino Superior assinalaram que o projeto de lei 8079, que se encontra atualmente na comissão parlamentar, tem como objetivo, entre outras coisas, introduzir a remuneração de estágios obrigatórios como parte dos estudos básicos de médicos e enfermeiros. Mas a tutela da Saúde acrescentou que os estudantes a realizar estudos especializados já recebem uma remuneração pelos seus estágios.

